Nigeria: La demande de charbon de bois - Le dilemme climatique brûlant du pays

Philip Adinya, âgé de 70 ans est père d'une grande famille dans le village d'Ucha dans l'Etat de Benue au centre-nord du Nigeria. Depuis 20 ans, il transforme le bois en charbon pour subvenir aux besoins de sa famille.

Le secteur de la coupe et la fabrication du charbon est en plein essor. Les Nigérians se tournent vers le charbon de bois et le bois de chauffage pour faire face aux prix exorbitants du gaz de cuisine. Le charbonnier nous explique la procédure de fabrication : «Après avoir coupé les arbres, on trouve des jeunes, moi j'ai déjà mes propres jeunes qui m'aident. Ils viennent et nous rassemblons tout le bois coupé, nous le recouvrons avec du sable et peu importe la taille, entre six a sept jours, tout est calciné, je mets tout dans les sacs et mes clients viennent acheter»

De nombreux sacs de charbon de bois sont visibles le long des grands axes routiers en attente d'acheteurs, signe d'une demande accrue. En raison de la hausse vertigineuse des prix du Gaz, beaucoup de Nigérians se sont tournés vers le charbon.

Mohammed Tijani Ibrahim est vendeur de charbon et il connaît quelques raisons de la demande accrue du charbon de bois ces derniers temps: «La raison pour laquelle les gens aiment utiliser du charbon de bois est que la charbon ne salit pas votre marmite, votre marmite restera toujours propre. Deuxièmement, il n'y a pas d'électricité dans notre communauté actuellement et le prix du gaz est élevé. Les gens préfèrent donc utiliser du charbon de bois pour le moment. Même nous, nous utilisons du charbon de bois et Dieu merci, nous en bénéficions réellement ».

A cause de la forte demande le prix du charbon de bois a également augmenté et certaines personnes se tournant vers le bois de chauffage.

Mohammed n'est pas le seul commerçant du charbon dans cette localité, sa soeur Sarahatu Abdullahi vend aussi du charbon pour aider la famille à joindre les deux bouts.

«Nous disons merci à Dieu, actuellement nous vendons bien plus qu'avant, et maintenant les gens achètent du charbon de bois à cause du prix élevé du gaz. Avant, on vendait un sac de charbon de bois à 2 000 nairas, mais aujourd'hui, il est vendu à 5.000 Nairas et Dieu merci, les gens viennent en grand nombre pour acheter. Ce commerce de charbon de bois m'aide avec ma famille. Nous gagnons à manger grâce à cela, nous achetons des vêtements et nous envoyons nos enfants à l'école », précise Sarahatu .

Le bois de chauffage, qui sert désormais de combustible principal pour la cuisine de la majorité des Nigérians, provient de l'abattage illégal d'arbres. Auparavant, 50 pour cent de la superficie du pays était couverte d'arbres, mais aujourd'hui, 90 pour cent de ces arbres ont été abattus.

De nombreux résidents préfèrent se servir du charbon de bois pour la cuisine. C'est le cas de Sule Ter Ann enseignante de profession, elle utilise désormais le charbon de bois.«Quand le prix du gaz est devenu trop élevé, il n'y avait pas d'autre alternative, alors je me suis tournée vers le charbon de bois. Ce n'est pas parce que j'aime utiliser du charbon de bois. Le charbon de bois me prend beaucoup de temps à cuisiner. Si je veux cuisiner, cela me prendra trois heures et durant ce temps mes enfants pleurent de faim qu'ils veulent manger. Donc, à cause de ce stress, je supplie le gouvernement de réduire le prix de l'essence afin que j'utilise le gaz », exhorte-t-elle.

On estime que 83 millions de personnes, soit 40 pour cent de la population du pays, vivent en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour.

Classé au neuvième rang mondial, le Nigeria possède la plus grande réserve de gaz d'Afrique. Malgré son abondance, le prix du gaz de cuisine continue d'augmenter et devrait se poursuivre si aucune mesure n'est mise en place pour lutter contre la désertification, la perte de biodiversité, l'érosion des sols et la perte de la faune sauvage.