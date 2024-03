Gabon: L'association Ossimane lance ses activités dans la province du Woleu-Ntem

L'association Ossimane a lancé officiellement ses activités dans la province du Woleu-Ntem, le samedi 16 mars, à Oyem. Elles ont débuté par une messe d'action de grâce, à la cathédrale Saint Charles Lwanga. L'objectif était de présenter l'initiative à Dieu afin qu'Il étende sa Main sur cette nouvelle vision. L'évènement a eu lieu en présence de plusieurs cadres, fils et filles de la province.

Après la messe, c'est la tribune officielle qui a servi de cadre pour la présentation de l'association et son équipe dirigeante. Selon les promoteurs de cette initiatives, l'association d'Ossimane a été créée en vue d'accompagner les autorités du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) et surtout le Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Général de brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA dans la mise en place des institutions fortes, le réveil de la

conscience patriotique, le retour aux valeurs fondamentales du Gabon et surtout, pour booster le développement socioéconomique de la province, a expliqué Anicet Engo.

"Ossimane" se veut être un outil d'aide à la décision des autorités, une plateforme qui rassemble les fils et filles de la province, sans distinction aucune, a-t-il ajouté avant la présentation du Président et l'équipe dirigeante d'Ossimane par le Délégué Spécial de la commune d'Oyem.

En marge de la présentation de l'association et son équipe dirigeante, la première sorite 'Ossimane a également été marquée par une marche de soutien à l'endroit du Président de la Transition, Chef de l'Etat, pour le coup de libération du pays, mais aussi pour marquer l'engagement et le soutien des filles et fils de la province à soutenir le développement impulsé par le Président Brice Clotaire Oligui Nguéma.