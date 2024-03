Angola: L'UE salue l'engagement de l'exécutif angolais dans la lutte contre le blanchiment d'argent

Luanda — L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) en Angola, Rosário Pais, a souligné lundi, à Luanda, les efforts déployés par l'Exécutif angolais dans la lutte efficace contre le crime organisé et le blanchiment d'argent.

S'adressant à la presse, en marge de l'Atelier sur le blanchiment d'argent et les délits connexes, destiné aux magistrats, il a déclaré que le Gouvernement angolais avait démontré une ferme volonté de se protéger contre ces délits.

A l'occasion, le diplomate a souligné les réalisations réalisées par l'Exécutif angolais dans les domaines les plus variés, avec des progrès dans la législation, les bonnes pratiques internationales, les services spécialisés et la formation des professionnels en blanchiment d'argent et délits connexes.

"La formation des juges pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent est importante pour l'investissement et la diversité économique car elle contribuera à attirer les investisseurs, car ils ne viendront pas en Angola s'ils se rendent compte qu'il n'y a pas un environnement commercial propice, c'est pourquoi cet atelier est important pour le développement économique et social et la création d'emplois », a-t-il souligné.

Il a souligné que l'atelier est promu dans le cadre du projet Pro-React, financé par l'UE avec un investissement évalué à deux millions d'euros, avec une période d'exécution de quatre ans.

Il a rappelé que l'UE dispose d'un programme de financement pour la période 2021/2027 dans trois domaines prioritaires, à savoir la diversification économique, la gouvernance et le développement humain.

Pour sa part, la coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies en Angola, Zahira Virani, a qualifié l'événement de fructueux, soulignant qu'il contribuerait au renforcement du système judiciaire et à la lutte contre la criminalité financière.

« Nous savons que le blanchiment d'argent est une menace mondiale, dynamique et complexe, il est donc essentiel de doter les juges de connaissances techniques afin qu'ils puissent prendre des décisions justes et impartiales, conformément à la loi et aux bonnes pratiques, c'est pourquoi nous nous engageons de soutenir l'Angola dans ses efforts pour renforcer son système de lutte contre ce crime », a-t-elle ajouté.

D'une durée de six jours, l'atelier est organisé en partenariat avec la Cour suprême et l'Académie des sciences sociales et technologiques et compte la participation de 80 juges.