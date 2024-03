Angola: Francisco Viana veut se séparer du groupe parlementaire de l'UNITA

Luanda — Le député Francisco Gentil Viana, de la coalition Front Patriotique Uni (FPU), a demandé à la présidente de l'Assemblée Nationale de se dissocier du groupe parlementaire de l'UNITA pour devenir député indépendant.

Dans la lettre envoyée à la présidente du Parlement angolais, Carolina Cerqueira, le député affirme avoir des difficultés à développer son activité politique à l'Assemblée nationale en tant que député indépendant (pour le FPU) du groupe parlementaire de l'UNITA.

"Il s'avère qu'en tant qu'entité indépendante, j'ai quelques difficultés à faire comprendre notre stratégie en matière de société civile, car chaque fois que je parle, on me considère comme un député de l'UNITA et je suis incapable d'accomplir ma tâche", a-t-il exprimé.

Le député a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec le modèle proposé pour les élections locales récemment présenté par le groupe parlementaire de l'UNITA.

Francisco Viana, qui se dit engagé en faveur de l'alternance politique, a déclaré : "il est temps de parler plus fort et de manière plus appropriée et sans se subordonner aux stratégies des partis".

Il a toutefois exprimé sa volonté de rester au sein du Front patriotique uni (FPU), qu'il considère comme «une coalition mature».

Le groupe parlementaire de l'UNITA se réunit aujourd'hui pour, entre autres, analyser la question du député Francisco Viana et prendre position.

À cet égard, une source du groupe parlementaire de l'UNITA a considéré comme infondés les arguments présentés par le député Francisco Viana concernant la proposition de modèle d'élections locales présentée par le plus grand parti d'opposition en Angola.