Burkina Faso: Présence des Frères des écoles chrétiennes - Le 18 mai à Bobo pour la clôture du jubilé des 75 ans

Ouverte le 13 mai 2023 à Ouagadougou, l'année jubilaire de la présence au Burkina des Frères des écoles chrétiennes va se clore le 18 mai 2024. Dans ce cadre, une série d'activités sportives, éducatives et culturelles est prévue à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et à Toussiana. L'annonce du programme de clôture de ce jubilé d'albâtre a été faite le 9 mars 2024 par le comité d'organisation lors d'une conférence de presse à Ouagadougou.

En 75 ans de présence au Burkina, les Frères des écoles chrétiennes (FEC) ont pu implanter et agrandir l'oeuvre lasallienne à travers essentiellement l'éducation. Aujourd'hui, ils ont 16 structures éducatives, à savoir 8 établissements secondaires, 3 écoles primaires, 3 centres de formations technique et professionnelle, 1 lycée d'enseignement professionnel et 1 établissement supérieur). Plus de 64 000 élèves ont été formés dans les établissements des FEC.

Avec un tel tableau, le bilan est plus que positif, donc il est normal de célébrer ce jubilé d'albâtre. Et c'est durant une année entière (du 13 mai 2023 au 18 mai 2024) que les Frères, leurs collaborateurs et leurs élèves (anciens comme actuels) marquent ce jubilé d'une pierre blanche.

Sa clôture sera marquée par plusieurs activités (voir encadré) qui se tiendront pour la plupart à Bobo-Dioulasso et à Toussiana.

Un uniforme du jubilé est mis sur le marché : il s'agit d'un pagne traditionnel et de tee-shirts en koko donda que l'on peut acheter dans tous les établissements lasalliens.

Ancien élève au collège de Tounouma à Bobo, Arnaud Badiel, le directeur national de la BCEAO, est le parrain de ce jubilé. Il a invité tous les anciens élèves des FEC à se mobiliser pour la réussite de ce jubilé.

Roukiétou Soma

Encadré

L'agenda du jubilé

Journée de réflexion sur « Apport de l'école lasallienne à la formation du citoyen au Faso » : ce sera le samedi 11 mai à Ouagadougou au sein de l'Insup La Salle (Collège de la Salle).

La semaine lasallienne : Tous les établissements sont invités à organiser, chacun en son sein, des activités sportives et culturelles du 13 au 18 mai 2024. A Bobo, lieu de clôture du jubilé, on aura les finales des compétitions sportives et culturelles inter-établissements lasalliens dans la même semaine, avec une soirée culturelle le 17 mai au collège de Tounouma, à Bobo.

Journée « sur les pas des pionniers » : C'est une journée de retrouvailles à Toussiana pour les anciens. A cette occasion, le collège moderne privé de Toussiana pourra organiser des activités de réjouissances comme une kermesse ou un marché populaire.

Le projet du jubilé : Pour marquer les 75 ans de présence des Frères au Burkina, le comité d'organisation a proposé d'augmenter l'offre éducative à Toussiana en offrant au collège 3 classes supplémentaires équipées, une salle des professeurs, un bureau, des vestiaires et des toilettes pour les élèves. A cet effet, le comité lance un appel à contributions aux anciens. Le coût du projet s'élève à 68 118 308 francs. Des comptes Moov et Orange sont ouverts pour recevoir les contributions.

Appel à la mobilisation : Le comité d'organisation lance un appel à tous les anciens élèves à se mobiliser pour faire du jubilé un franc succès. On attend que les anciens s'engagent et qu'ils se rendent massivement à Bobo-Dioulasso pour les activités de clôture.