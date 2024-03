Congo-Brazzaville: Joy Christ - « Erreur met en avant la complexité des relations familiales et professionnelles »

interview

C'est depuis le 5 février que la série congolaise « Erreur » est diffusée sur la chaîne de télévision Maboke du bouquet Canal+ et en replay sur MyCanal. Fiction s'articulant sur l'héritage, le pouvoir et la trahison, « Erreur » permet d'apprécier l'évolution du jeune réalisateur Joy Christ dans l'univers du cinéma. Une évolution faite d'apprentissage et de défis. Entretien.

Pouvez-vous vous faire connaître à nos chers lecteurs?

Je suis réalisateur, scénariste et producteur de nationalité congolaise.

Quand et comment est née la passion pour le cinéma?

Dès mon plus jeune âge, j'ai été un fervent amateur de dessins animés et de films tels que "Terminator" et "XOR Spil Van"... Je me souviens qu'un week-end, en rentrant chez nous après avoir rendu visite à nos grands-parents, ma mère nous a réservé une surprise mémorable. Bien que ce ne fût pas Noël, elle nous a offert des Lego, ces pièces nous permettant de créer des environnements avec des voitures, des maisons, et plus encore. Cela me permettait de raconter des histoires à mes petits frères sous forme de films, ce qui les captivait. Plus tard j'étais devenu un grand fan d'appareil photo et autres... dans les années qui suivaient, j'ai découvert "Matrix", une expérience qui a suscité en moi le désir de faire du cinéma.

Quelles sont vos différentes réalisations à ce jour?

Mon parcours a débuté avec un film documentaire, l'un des premiers à explorer la musique urbaine au Congo. J'ai collaboré avec mon frère Jano Jfl Djembo, CEO de la page Complex Imeni. Ensuite, j'ai réalisé plusieurs projets, dont "Game", un court métrage en 2019 écrit par Estelle Ndinga, "Dabie", un long métrage en 2020 également écrit par Estelle Ndinga, "Ancre l'Origine", un court métrage en 2021 co-écrit par Joy Christ, Estelle Ndinga et Mike Combo, ainsi que "Psychose", un long métrage en 2022 écrit par Joy Christ et Estelle Ndinga. En 2022, j'ai également réalisé la série "Idourou", sortie la même année et écrite par Ashley Mouk. Enfin, "Erreur", une série réalisée en 2023 et sortie en 2024, dont je suis l'auteur. La série est une production Canal+ via Maboke TV.

Parlez-nous de la toute dernière diffusée sur la chaîne Maboké Tv du bouquet Canal+.

"Erreur" est une série qui met en lumière l'héritage familial, avec une intrigue centrée sur une famille copropriétaire d'une entreprise chargée d'histoire, confrontée à des partenaires désireux d'écarter Gabrielle, la fille du fondateur de l'entreprise protégée par son frère Léo, afin de prendre le contrôle. Cette série de quinze épisodes est un projet entièrement congolais.

Pour le processus de casting, j'ai soigneusement sélectionné des acteurs avec lesquels j'ai une grande affinité artistique et une expérience préalable de travail fructueuse, afin d'atteindre le niveau de performance et de synchronisation temporelle souhaité. Les rôles principaux ont été attribués à Estelle Ndinga, dans le rôle de Gabrielle, la fille du fondateur de la structure Cyclone et à Mike Combo, dans le rôle de Léo, le frère de Gabrielle qui assure sa protection. Par ailleurs, Merveille N'Dala a été choisie pour incarner le personnage de la secrétaire.

Concernant les lieux de tournage, nous avons exploité diverses localités telles que Brazzaville, Pointe-Noire, ainsi que des séquences captivantes de la ville de Dakar au Sénégal, ajoutant ainsi une dimension visuelle et narrative supplémentaire à la série. Le tournage des quinze épisodes s'est déroulé sur une période de trois mois, témoignant d'une gestion efficace du temps et des ressources pour garantir la cohérence et la qualité de la production. En ce qui concerne le budget, j'ai eu la chance de disposer de fonds conséquents, ce qui a grandement facilité la réalisation et le déroulement optimal du tournage de la série.

En tant que scénariste et réalisateur, quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez dans l'exercice de ce métier ?

La réalisation de projets en indépendant a été souvent entravée par des contraintes financières, mais j'ai toujours trouvé un moyen de les concrétiser. Convaincre mon équipe de la pertinence des projets a également été un défi majeur en raison des différences culturelles cinématographiques, mais cela nous a poussés à créer des œuvres uniques.

Qu'attendez-vous des Congolais et cinéphiles en général ?

Je suis convaincu que l'ensemble de la communauté cinématographique doit s'engager. Les critiques doivent être constructives, les cinéphiles doivent aussi nous soutenir pour que ce mouvement perdure. Malheureusement, sur le terrain, nous faisons face à un travail ardu pour répondre aux attentes des critiques tout en maintenant notre créativité intacte.