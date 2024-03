Congo-Kinshasa: Kisangani - Mgr Marcel Utembi visite les détenus de la prison centrale

L'archevêque de Kisangani, Mgr Marcel Utembi Tapa a effectué, mardi 18 mars, une visite de réconfort aux détenus de la prison centrale de Kisangani (Tshopo). Le prélat catholique dit avoir posé ce geste « en conformité des écritures saintes qui recommandent la proximité et la prière avec ceux qui souffrent ».

L'archevêque de Kisangani a conféré avec le directeur de la prison centrale de Kisangani avant de visiter les différentes cellules de cette maison carcérale. Dans chaque pièce, Mgr Marcel Utembi Tapa s'est entretenu avec les chefs des détenus communément appelés kapita afin de s'imprégner de leur situation aussi bien sociale que judiciaire. A l'issue de ces échanges, Mgr Marcel Utembi a réalisé que beaucoup de besoins se font sentir dans cette maison pénitentiaire et qu'il faille la désengorger.

Construite pour une capacité de 500 détenus, la prison centrale de Kisangani héberge aujourd'hui près de 1500 prisonniers.

Le prélat catholique a promis de plaider leur cause auprès des autorités compétentes pour l'amélioration de leurs conditions. Après un moment de prière et de réconfort moral, Mgr Marcel Utembi a remis des vivres et biens non alimentaires à ses hôtes et les a exhortés à la résilience, car souligne-t-il, la prison est une maison de passage, de rééducation et de correction.

« Ils doivent développer une attitude de résilience, de l'espérance. C'est un endroit de passage et s'ils se comportent convenablement, ils améliorent leur comportement, ils deviennent de plus en plus disciplinés, il y en a qui peuvent bénéficier de grâce, d'autres peuvent bénéficier de libération conditionnelle... », a indiqué l'archevêque de Kisangani.