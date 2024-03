Madagascar: Karaté - Junko Andrianintsoa, une athlète aux multiples facettes

Depuis quelques années, la multidisciplinaire Junko Andrianintsoa s'est envolée à l'étranger pour poursuivre des études. En même temps, elle n'arrête pas d'ajouter une étoile à son palmarès. Interview.

Dites-nous ce que vous faites exactement en France ?

« Après mes études à l'île de la Réunion, je suis actuellement à Lyon pour préparer mon Master en Communication et Marketing. Je suis passionnée de karaté donc j'intègre le club Sen no Sen Venissieux, Lyon ».

Dernièrement vous étiez médaillée d'or, c'était sur quelle compétition ?

« C'était un Championnat régional, Rhône-Alpes à Bourg-les-Valence le dimanche 10 mars 2024. Je me suis engagée dans la catégorie Kumité par équipe senior dame. J'ai enchaîné deux victoires. Mais j'ai aussi participé à la compétition internationale Série A qui s'est déroulée février dernier à Larnaca, Chypre. Cette année, j'envisage de participer à d'autres challenges pour acquérir plus d'expérience que ce soit en France ou ailleurs. La plus proche sera la RNS les 30-31 Mars ».

Sport et études font-ils bon ménage ?

« Côté sport, je vous avoue que c'est un peu compliqué en ce moment. Pour nous, les étudiants étrangers, la vie en France n'est pas du tout facile. Il faut travailler en parallèle pour pouvoir survivre. Je fais un stage de 35 heures par semaine. Malgré un emploi du temps très chargé, je fais toujours du karaté. Je ne m'entraîne que trois fois par semaine de 19h30 à 21h. Je me repose tous les mardis, jeudis. Les week-ends, je fais un extra dans un resto lorsqu'il n'y a pas de compétition. Je n'oublie pas de rendre visite à ma famille. Après mon job d'été, je compte reprendre le taekwondo mais plutôt me spécialiser en Poomsae et pour améliorer mes coups de pieds en Karaté ».

Quel message souhaitez-vous transmettre aux karatékas comme vous ?

« Si vous avez encore la possibilité de le faire, peu importe la taille ou les obstacles financiers, continuez à poursuivre votre passion avec détermination et persévérance. Le dévouement et le travail acharné mèneront toujours vers de grands succès ».