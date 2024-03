Algérie: Le président de la République appelle à la conjugaison des efforts pour conforter le front intérieur

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi, que la célébration du 62e anniversaire de la Fête de la Victoire intervenait dans une conjoncture régionale et internationale qui appelle la conjugaison des efforts de tout un chacun pour unifier les rangs et conforter le front intérieur.

Dans un message adressé à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la Fête de la Victoire, le président de la République a dit : "nous célébrons cet anniversaire mémorable dans une conjoncture régionale et internationale qui appelle la conjugaison des efforts de tout un chacun pour unifier les rangs et conforter le front intérieur et exige la hiérarchisation des priorités selon une perspective nationale stratégique, partant de la nécessité d'assumer pleinement les responsabilités face aux défis auxquels notre pays est confronté".

En tête de ces priorités, le président de la République a cité "le souci de préserver la large contribution collective à la préservation de la stabilité dont jouit le peuple algérien dans un environnement marqué par des tensions qui menacent la paix et la sécurité dans la région et dans un monde en proie à des conflits, des luttes et des polarisations complexes".

A cette occasion, le président de la République a salué les citoyennes et les citoyens pour leur "conscience nationale élevée", se réjouissant des "efforts louables des acteurs du mouvement associatif et de la société civile".

Le président de la République s'est, par ailleurs, incliné à la mémoire des martyrs du devoir national et des martyrs de la glorieuse Révolution de libération, faisant part de sa considération et de son estime aux Moudjahidate et aux Moudjahidine.