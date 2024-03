Madagascar: Pépinières industrielles - De grandes avancées vers l'autosuffisance alimentaire

L'État poursuit la mise en place des machines industrielles au niveau des différents districts, pour intensifier les activités productives et la création de valeurs ajoutées. Pour le MIC, l'objectif est de réussir à produire localement les produits de première nécessité.

Ne plus dépendre des importations pour ne pas subir l'inflation importée. Tel est l'objectif annoncé par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC), dans le cadre de sa politique d'intensification de la production locale avec le programme ODOF (One district One factory), suivant la vision du président Andry Rajoelina. En effet, ce programme vise à installer des pépinières industrielles à travers les districts et les communes de Madagascar pour transformer les produits agricoles locaux et stimuler l'économie. Selon les explications du ministre Edgard Razafindravahy, le MIC a réussi à mettre en place 40 pépinières industrielles au cours des 12 derniers mois, soit en moyenne une installation par semaine. Ces pépinières sont conçues pour transformer les produits des agriculteurs locaux, ajoutant ainsi de la valeur à ces produits de base et stimulant l'économie locale.

Résultats palpables. L'installation de ces pépinières industrielles représente l'un des principaux défis à relever au cours des 100 premiers jours du gouvernement actuel. Le ministre Razafindravahy souligne l'importance de cette initiative pour accélérer la production locale et réduire la dépendance aux importations, en particulier dans un contexte où les prix internationaux de certains produits de base, tels que le sucre, connaissent une augmentation significative. Des exemples concrets de succès sont déjà visibles. À Moramanga, une machine de transformation de lait en yaourt et en fromage a été mise en place, offrant ainsi une opportunité unique dans ce district producteur de lait. De même, des machines de traitement de miel, de pomme, de pomme de terre et bientôt de tomate sont déployées dans d'autres régions, offrant des solutions de transformation locale pour ces produits abondants. L'impact de ces pépinières industrielles se ressent également sur la qualité des produits disponibles sur le marché local. Par exemple, à Ankadinondry Sakay, une machine de transformation d'arachide pour la production d'huile alimentaire a permis d'augmenter la qualité du produit tout en répondant à la demande du marché.

Autosuffisance. En plus de soutenir les agriculteurs locaux en leur offrant des débouchés pour leurs produits et en améliorant leur revenu, le programme ODOF contribue également à stabiliser les prix des produits de première nécessité sur le marché local, réduisant ainsi les risques d'inflation importée. Cependant, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la nécessité d'attribuer rapidement les machines industrielles et de garantir leur utilisation efficace. Le ministère s'efforce également de renforcer les capacités des acteurs locaux pour garantir la durabilité de ces initiatives à long terme. En résumé, les pépinières industrielles représentent une avancée majeure vers l'autosuffisance alimentaire et la promotion de l'économie locale à Madagascar. Avec un engagement continu du gouvernement et des partenaires concernés, ces initiatives ont le potentiel de transformer durablement le paysage économique et social de la nation insulaire. D'après le MIC, les produits de première nécessité sont priorisés dans le cadre de ces productions locales de plus en plus croissantes, grâce aux machines industrielles.