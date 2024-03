Madagascar: 13es Jeux africains - Claudine en finale du 100m

La pensionnaire du centre de Dakar tente de remporter une médaille ce jour en finale du 100 m dames au stade Legon à 20h10. La femme la plus rapide de l'Océan Indien est exacte au rendez-vous de l'épreuve reine du 100 m aux 13, Jeux africains d'Accra. Hier sur la piste bleue du Stade de l'Université de Legon, Claudine Njarasoa Nomenjanahary a arraché sa place pour la finale de la distance. La pensionnaire du centre de développement d'athlétisme de Dakar a terminé deuxième de la troisième demi-finale en signant un temps de 11 sec 59. Avec ce chrono, Claudine a réalisé le quatrième meilleur temps des demi-finales. Lors des séries, elle est créditée de 11 sec 70. Sa demi-finale a été remportée par la Gambienne, Gina Mariam en 11 sec 37.

« Je suis prête et très motivée pour cette finale. En série, j'étais stressée et je me suis bien préparée psychologiquement pour les demi-finales et ça a payé. C'est ma première finale des Jeux africains si j'ai été éliminée en demi-finale en 2019 » a t-elle déclaré à l'issue de la demi-finale. Haingo Brigitte, la seconde representante malgache, a été éliminée, dès les séries, en terminant 6e avec un temps de 12 sec 86. Ce jour, Sidonie Fiadanantsoa entre également en piste dans les séries du 100 m haies. La médaillée d'or des Jeux de la Francophonie et des Jeux des Iles est très attendue pour cette épreuve.

Timide démarrage des Ankoay. Le tournoi de basket 3x3 a démarré également hier à Legon. Les Ankoay dames ont été vite corrigées par les Ivoiriennes par 10 à 9 pour leur premier match. Moins agressive et le manque d'efficacité dans les tirs et la défense, Marion et sa troupe ont buté devant les Ivoiriennes. Des adversaires qui sont pourtant à leur portée. Les Ankoay hommes ont assuré en battant les Maliens par 12 à 8 au terme d'un match maîtrisé. Grâce aux tirs à longue distance de Marco, les Ankoay ont remporté leur premier match.