Congo-Brazzaville: Genre - L'égalité femme-homme se réalise dans le Kouilou

Le constat a été fait par la fondation Avsi grâce à son projet « Kutelema na kuniokuama ya ba kento », en français « Levons-nous contre la maltraitance des femmes », cofinancé par la délégation de l'union européenne en République du Congo,

Les actions de sensibilisations développées par la fondation Avsi et ses partenaires dans le cadre du projet « Kutelema na kuniokuama ya ba kento » visent non seulement à faire reconnaître les droits spécifiques aux femmes, mais également à mettre fin aux discriminations dont elles sont victimes. Ce projet commence à porter ses fruits. Dans un communiqué de presse,cette fondation affirme que dans le département du Kouilou, notamment à Hinda, Madingo-Kayes, Loango où il est mis en oeuvre, l'égalité femme-homme et la mutualisation des efforts en vue du respect effectif des droits des femmes sont les objectifs quotidiens.

Dans ce département, les avancées significatives ont été enregistrées grâce à la mobilisation de tout le monde, à la reconnaissance de la femme comme être humain avec sa propre dignité, son potentiel et ses valeurs, faisant d'elle une actrice indispensable du développement communautaire.

En effet, rapporte le communiqué, certains maris ont arrêté de battre leurs femmes et de les voir comme des objets à leur service. Ces derniers déclarent même que leur vie familiale va beaucoup mieux maintenant, car dialoguant avec leurs femmes comme leurs égales.

%

Aussi, certaines femmes ont commencé à apprendre la cuisine aux garçons, à partager les taches familiales avec les hommes et même les copains qui exerçaient la violence contre elles et les filles de la famille.

Pour la fondation, Avsi ces résultats ont été atteints grâce à la mobilisation de tout le monde, partant des représentants des sous-préfectures, des communautés urbaines et des directeurs départementaux qui s'engagent publiquement pour l'égalité et dans la lutte contre les maltraitances des femmes.

Des chefs de village ont arrêté de recourir au règlement à l'amiable pour les cas de viol et des violences des droits des femmes et des filles. Du staff et des bénévoles du centre de santé intégré qui ont référé les cas de violence à la police. Mais aussi, des commissaires et officiers de police qui ont référé au centre de santé intégré des cas de viol et suivi les dossiers jusqu'au commandement territorial de la police judiciaire du Kouilou et de Pointe-Noire. Ainsi que du staff des cas qui participent activement aux formations spécifiques sur le genre et sur la prise en charge des victimes de violences ayant pour base le genre et envers les femmes. Sans oublier des organisations de la société civile congolaise qui se battent chaque jour parce que chaque vie est précieuse et unique. Chacun dans son domaine, avec des actions réelles, a chaque jour poursuivi avec sagesse et responsabilité l'objectif de l'égalité de genre.

Le 8 mars représente l'occasion pour célébrer la Journée internationale des droits des femmef, mais la fondation Avsi et ses partenaires du projet « Kutelema na kuniokuama ya ba kento » ont souhaité rappeler aux uns et aux autres que chaque jour est une opportunité pour réitérer l'engagement à promouvoir l'égalité des genres.

Notons que la fondation Avsi est une organisation non gouvernementale à but non lucratif créée en 1972. Elle réalise des projets de coopération au développement et d'aide humanitaire dans trenre-neuf pays.