Congo-Brazzaville: OEuvre caritative - Le Lions club Pointe-Noire Ndji Ndji offre des paires de lunettes à la Fondation Saris

Cinq cents paires de lunettes recyclées ont été remises récemment à la Fondation Saris par le Lions club Pointe-Noire Ndji Ndji.

Les lunettes ont été rendues disponibles par l'association Medico Lions clubs de France, grâce aux efforts de Gervais Loembé, Past gouverneur du District 103 Centre (France) et membre de cette association. Elles seront mises à la disposition de la population des villages des districts de Kayes et de Loudima, dans le département de la Bouenza, lors d'une grande opération conjointe de dépistage des maladies de la vue et des troubles visuels prévue en mai dans tous villages de ces deux districts.

Fondée en 1977, Médico Lions Clubs de France est une association humanitaire d'aide aux pays en développement à travers les Lions Clubs locaux. L'association aide la population défavorisée des pays en développement au niveau local, régional, national et international.

Après la remise des lunettes, une convention de partenariat a été signée entre le Lions Club Pointe-Noire Ndji Ndji, représenté par son secrétaire, Christel Freddy Awelé, représentant la présidente Oskavie Mbitsi Byssh, et la Fondation Saris, représentée par son président, Faustin Mbingou. Ce partenriat a pour objet la mise à disposition des lunettes recyclées et réalisation des activités de dépistage et de traitement des maladies oculaires pour aider les personnes malvoyantes des districts de Kayes et de Loudima.

Précisons que le Lions Club Pointe-Noire Ndji Ndji est une représentation du Lions Club international dont le principal objectif est de servir la communauté dans laquelle il agit au quotidien. La Fondation Saris, quant à elle, a pour ambition de porter le développement économique et social à l'ensemble de la population des districts de Kayes et de Loudima. La santé oculaire fait partie de ses priorités.