Congo-Brazzaville: Championnat départemental de basket-ball - Deux nouvelles équipes féminines découvrent la compétition

Le championnat départemental de basket-ball de la Ligue de Pointe-Noire s'est poursuivi le week-end dernier, respectivement au stade de la foire et de la SNDE, dans le cadre de la 3e journée en catégories juniors et seniors messieurs et dames. Cette édition 2024 est marquée par la participation de quatre équipes féminines dont deux nouvelles.

Inter club et les Lions du Kouilou, seniors dames, se sont engagées cette année dans la plus prestigieuse compétition départementale à côté de BBS et l'AS Cheminots qui jouent leur deuxième saison. Les deux nouvelles engagées se sont affrontées dans le cadre de la troisième journée du championnat. Cette rencontre à sens unique a été dominée par Inter club qui a fait les premiers pas dès le début du championnat tandis que les Lionnes jouaient leur premier match. Le score final, 30 à 0, justifie le départ difficile des Lionnes.

Les filles du club des militaires ont fait preuve de détermination dès l'entame du match en s'imposant à la première mi-temps 27-0. Face à cette hémorragie, en seconde période les Lions du Kouilou, sans expérience et incapables de franchir le panier pour inscrire les points, se sont constitués en bloc pour se défendre contre les attaques d'Inter. Une stratégie qui a très bien payé puisque l' Inter n'a inscrit que trois points pour un score final de 30 à 0.

Pour le responsable du club Lions du Kouilou, Arnaud Makondzo, la plupart des joueuses ont touché leur premier ballon lors ce match. « Je ne suis pas déçu. Au contraire je les encourage, parce que certaines viennent de faire la connaissance du ballon de basket surplace. La première période a été difficile mais elles se sont bien défendues en seconde période. Je peux dire j'aurai une bonne défense. Le reste c'est le travail de l'entraîneur », s'est-il réjoui de son équipe.

De son côté, la capitaine d'Inter club s'est félicitée de cette deuxième victoire au championnat après celle remportée face à Cheminots. Inter avait perdu son premier match face à BBS.

Outre cette rencontre des dames, plusieurs matches ont eu lieu dans le cadre de la troisième journée. En seniors messieurs, le derby ponténégrin opposant l'As cheminots à Dynamique a été remporté par les Cheminots, 53-50, tandis que CPGOS s'est incliné face à Black Lion2, 39 à 42.

Chez les juniors messieurs, CPGOS a imposé une douche froide à Inter club, 44-09, au terrain de la SNDE pendant que l'AS Cheminots infligeait 61 à 35 face à Dynamique au stade de la foire.

Tous les résultats du week-end

U18 messieurs

CPGOS/Inter club : 44-09

Dynamique/AS Cheminots : 35-61

U20 messieurs

As cheminots/Dynamique : 53-50

Inter club /NTSC : 36-34

CPGOS /Black Lion2 : 39-42

BBS1/Black Lion 1 : 50-48

U20 dames

LLK/Inter club : 00-30