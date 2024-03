Madagascar: Alliance Diaspora Malagasy - Pas de candidat aux législatives

« Beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont sollicité ma candidature aux prochaines législatives, mais après mûre réflexion et moult discussions avec des amis de l'étranger et de Madagascar, j'ai décidé de ne pas me lancer dans quelque chose de pas très « clean », de ne pas m'associer à l'initiative d'un pouvoir sans base légale ». Amirale Van Alexandre car cette déclaration est de lui, ne s'alignera pas à la course à Tsimbazaza. « J'appelle le peuple à faire preuve de lucidité face à la situation qui prévaut actuellement dans le pays », enchaîne celui qui envisage de rentrer prochainement à Madagascar.

Apolitique. Il, c'est le président de l' « Alliance Diaspora Malagasy », une association qui regroupe des jeunes malgaches étudiant et/ou travaillant aux quatre coins du monde. De l'Europe à l'Afrique, en passant par l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. C'est une association apolitique qui ne penche ni d'un côté ni de l'autre. Elle vient en aide aux Malgaches d'ici et d'ailleurs. De par sa position neutre, elle ne présente ni ne soutient aucun candidat au scrutin du 29 mai 2024.

Paradoxe. En tant que citoyen, Amirale Van Alexandre a toutefois sa vision de la situation actuelle. « Les affaires nationales sont confuses », estime-t-il. En rappelant que « l'opposition avait contesté la légalité de la dernière élection présidentielle mais le paradoxe est qu'elle va participer aux législatives. Le peuple est déboussolé. On l'emmène tantôt à gauche, tantôt à droite ». Selon le président d' « Alliance Diaspora Malagasy », tout cela dénote d'un manque de maturité politique. « On le voit au quotidien du côté du pouvoir et également dans les rangs de l'opposition qui met en cause la légalité du président de la République, de la CENI et de la HCC mais qui accepte aujourd'hui de prendre part aux législatives ». Pour Amirale Van Alexandre, « Quand on conteste les règles du jeu, on ne se joint pas au jeu ».