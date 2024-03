Madagascar: Élections législatives - Naissance d'une importante coalition pro-Rajoelina

La cérémonie de présentation officielle de la Coalition pour la majorité présidentielle s'est tenue hier à l'ARENA Ivandry

Face aux tergiversations et à la scission auxquelles l'opposition fait face, les partisans du régime cherchent à prioriser la stabilité politique et décident de renforcer leur solidarité pour affronter les prochaines échéances électorales. En effet, les pro-pouvoir auront une liste unique lors des élections législatives qui auront lieu le 29 mai prochain. La cérémonie d'officialisation de la naissance d'une importante coalition politique regroupant les partis, groupes de partis et associations de soutien au président Andry Rajoelina a eu lieu hier, à l'ARENA Ivandry. Ladite cérémonie a vu la présence de toutes les grandes figures politiques ayant toujours été présentes aux côtés de l'actuel homme fort du pays, mais aussi de nombreuses nouvelles têtes qui souhaitent intégrer le TGV en marche. Cette nouvelle plateforme politique dénommée « Coalition pour la majorité présidentielle » ou « Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina » est composée des 13 partis politiques formant l'ARMADA à savoir l'ADN, l'AKFM, l'AKFM Fanavaozana, le parti AVANA, l'AVI, le FREEDOM, le GFFM, le Hiaraka Isika, le Liaraike, le MDM, le RPSD, le TGV, ainsi que des membres du parti Leader Fanilo, mais aussi les 19 partis membres de l'UPAR, ainsi que 88 associations de jeunes et de femmes à travers le pays. La coalition regroupe tous les partis et acteurs politiques ayant soutenu le candidat Andry Rajoelina lors de la dernière élection présidentielle et ceux qui soutiennent son projet de Société. Une véritable démonstration de force des pro-régime a été organisée hier du côté de l'ARENA Ivandry.

Aucune exclusion. La course vers Tsimbazaza est complètement lancée en ce qui concerne les partisans du régime. Ces derniers prévoient de tout mettre en oeuvre pour obtenir une majorité stable à l'Assemblée nationale. Malgré les nombreux partis et associations au sein de ladite Coalition, l'objectif est de trouver un consensus par rapport à la sélection des candidats. En effet, le « Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina » entend présenter et soutenir une candidature unique au niveau de chaque district. Pour l'heure, aucune candidature n'a été officialisée. La Coalition pour la majorité présidentielle se dit ouverte à toutes les collaborations et lance un appel à l'endroit des partis, associations et tous les citoyens souhaitant intégrer la liste IRMAR. « La démarche ne fera aucune exclusion », a-t-on martelé.

Primaire. Ceux qui souhaitent porter le maillot orange lors des prochaines élections législatives ont jusqu'au 27 mars prochain pour déposer leur dossier de candidature à l'ARENA Ivandry. Ayant participé à la campagne du TGV durant la Présidentielle de 2023, intègre, ne faisant l'objet d'aucun dossier judiciaire et disposant d'un casier judiciaire vierge, connu et ayant fait des actions sociales et politiques au niveau de sa circonscription électorale, déterminé à gagner une élection et possédant tous les moyens nécessaires pour réussir, soutenu par une association ou par des structures au niveau des bases. Ce sont, entre autres, les principaux critères à remplir pour obtenir un mandat électif au sein de la plateforme pro-pouvoir. Du côté de l'ARENA Ivandry, on n'exclut pas la tenue éventuelle d'une élection primaire pour départager les candidats. « Madagascar ne supporte pas la cohabitation politique. C'est pourquoi nous devons gagner les élections et obtenir la majorité à l'Assemblée nationale tout en favorisant l'ouverture et la solidarité », a déclaré Paul Rabary. De son côté, Lalatiana Rakotondrazafy a déclaré que la Coalition pour la majorité présidentielle est prête à affronter les urnes et ne craint de rivaliser contre aucune autre coalition. Un avertissement à peine voilé lancé aux alliances de l'opposition dont le « Firaisankina » et le « Kolektifan'ny Malagasy ».