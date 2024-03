Madagascar: Fara West - Arison Vonjy & Mad'in Voyage ensemble

En croisant des univers musicaux multiples, place à la sonorité funk trempée aux couleurs malgaches.

Pour cette fois encore, Arison Vonjy et Mad'in Voyage feront du Fara West un lieu d'expérience inédit où les musiciens peuvent explorer les univers qui peuplent leurs mondes. Le 23 mars, ils emmèneront le public dans un microcosme de musique particulier. A retrouver : Arison Vonjy, crooner au feeling distinct, à la fois auteur, compositeur et interprète qui fait du Funk son genre de prédilection.

Son attachement à la nature, à la fraternité musicienne et au partage se fait ressentir à travers ses textes engagés et les pulsations malgaches. Selon l'artiste, « la musique n'est pas que technique, c'est aussi de l'émotion. Le plus important, c'est ce moment de partage quand les musiciens et les spectateurs éprouvent le même ressenti : c'est l'apothéose de notre travail et de nos recherches ».

Pour ce faire, il sera accompagné par Mad'In Voyage, formation pétrie d'histoires d'amitié et de famille intimement liée par une même passion musicale pour le Jazz. Par ailleurs, le groupe explore des histoires, des cultures, des univers et des répertoires dans un mélange explosif et poétique, dans lequel les racines du jazz rencontrent les traditions mélodiques malgaches. Une des grandes spécificités des musiciens de jazz malgaches est de savoir surfer sur de multiples registres.