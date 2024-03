Madagascar: Développement énergétique - Renforcement de la coopération entre Madagascar et la Corée du Sud

Une rencontre d'importance entre l'ambassadeur de la République de la Corée à Madagascar, Ji-hyun Park, et le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste s'est tenue la semaine dernière à Ampandrianomby.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de l'énergie à Madagascar. La République de la Corée s'est affirmée comme un partenaire majeur dans le soutien au développement énergétique de Madagascar. Des initiatives telles que le financement du PRIRTEM 1 (Première phase du Projet de Renforcement et d'interconnexion des Réseaux de Transport d'Energie électrique à Madagascar) par la Korea Eximbank, ainsi que la participation au projet Ambatovy, illustrent l'engagement de la Corée du Sud envers Madagascar dans des secteurs économiques vitaux.

Le projet PRIRTEM revêt une importance stratégique pour l'État malgache, car il vise à renforcer et à moderniser le réseau de transport d'électricité de 220KV entre Antananarivo et Toamasina. Cette initiative ambitieuse comprend la mise en place d'une autoroute énergétique s'étendant sur 267 kilomètres. Son impact potentiel sur l'amélioration de l'accès à l'électricité, en particulier dans les régions desservies par cette voie énergétique, est considérable. L'objectif principal de ce projet est d'améliorer l'infrastructure énergétique à Madagascar, permettant ainsi une distribution plus efficace et plus fiable de l'électricité dans tout le pays. Cette initiative contribuera également à stimuler le développement économique et social en favorisant l'essor des activités commerciales et industrielles dans les zones concernées.

Échanges. La rencontre entre l'ambassadeur Ji-hyun Park et le ministre Olivier Jean-Baptiste a permis d'approfondir les discussions sur la manière dont la coopération entre les deux pays peut être renforcée pour maximiser les bénéfices de ces projets énergétiques. Des échanges fructueux ont eu lieu sur les stratégies à mettre en œuvre pour garantir le succès continu de ces initiatives et pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration dans le domaine de l'énergie. Il est à noter que cette coopération bilatérale illustre l'importance croissante des partenariats internationaux dans le contexte de la transition énergétique mondiale.

Madagascar, riche en ressources naturelles, dispose d'un énorme potentiel pour développer son secteur énergétique de manière durable, et la contribution de pays comme la Corée du Sud est essentielle pour concrétiser cette vision. Bref, la réunion entre l'ambassadeur de la Corée du Sud et le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures témoigne de l'engagement mutuel des deux pays à travailler ensemble pour relever les défis énergétiques et favoriser le développement durable à Madagascar. Cette collaboration prometteuse ouvre la voie à un avenir énergétique plus brillant pour le peuple malgache.