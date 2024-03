Sénégal: Les entreprises du Commerce et des BTP-Annexes enregistrent les forts taux de pression fiscale

Le taux de pression fiscale est mesuré par le ratio « Charges fiscales sur valeur ajoutée ». Les charges fiscales sont des sommes qui correspondent aux impôts et aux taxes que doivent verser les entreprises à l'État. Cela inclut ainsi plusieurs catégories d'impositions, telles que la TVA, l'impôt sur les bénéfices, etc.

Sur la période 2018-2021, le taux global moyen de pression fiscale des entreprises sénégalaises est ressorti à 19,43%.

L'analyse de la structure de la pression fiscale par secteur montre que les entreprises les plus affectées par la lourdeur des charges fiscales sont celles exerçant dans le Commerce (27,95%) et les BTP et annexes (26,43%). A contrario, les Services et les Industries affichent les niveaux de pressions fiscales les plus faibles avec des taux respectifs de 17,90% et 14,90%.