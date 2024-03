Madagascar: La ministre de la Justice à Toliara - Journée des Chefs de Juridictions Judiciaires

Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa a clôturé les assises judiciaires qui se sont tenues dans la Cité du Soleil.

Résolutions. En fait, la « Journée des Chefs de Juridictions Judiciaires » a duré trois jours et vu la participation des Cours d'Appel de Toliara et Fianarantsoa. Plusieurs points ont fait l'objet d'approfondissement, de discussions et d'échanges d'expériences. Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa a mis en relief « la volonté commune et la détermination d'appliquer la Politique Générale de l'Etat (PGE) en matière d'instauration de la bonne gouvernance, de valorisation du capital humain et de lutte contre la corruption ». La ministre de réitérer également l'application de la politique pénale par l'amélioration de la collaboration avec la Gendarmerie et la Police en charge des enquêtes préliminaires. « Il appartient à chaque participant de concrétiser les résolutions adoptées lors de cette journée afin d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés », a-t-elle recommandé.

837 détenu(e)s. Comme elle l'a fait à Toamasina et Vatomandry, la ministre de tutelle n'a pas manqué de souligner la nécessité de renforcer la formation professionnelle des détenus à la prison de Toliara, en leur fournissant à cette fin des matériels. Et ce, dans la perspective de la réinsertion sociale des prisonniers qui auront exécuté leurs peines et de la valorisation du capital humain consacrée par la PGE. Selon la ministre, « Il s'agit d'une formation professionnelle qui nécessite la collaboration avec d'autres acteurs notamment à travers le Partenariat Public - Privé (3P) ». Une formation qui porte sur plusieurs domaines, à l'image des équipements remis, entre autres, des machines et fils à coudre, des balles de tissu, des fours à pâtisserie, des outils de peinture et des cuvettes pour les 837 détenu(e)s à raison de 787 hommes et 25 femmes, 25 mineurs dont 3 filles.