Madagascar: Semaine mondiale de l'argent - L'éducation financière des jeunes et des enfants à l'honneur

Depuis 2016, Madagascar a pris part activement à la célébration de la Global Money Week, l'initiative mondiale en faveur de l'éducation financière des jeunes et des enfants.

Pour cette année, la célébration se déroule à travers une manifestation qui se déroule au Kianja Barea avec la participation d'entités publiques et privées liées aux finances.

Nécessité. L'évènement est organisé sous la houlette du ministère de l'Economie et des Finances, à travers la Direction Générale du Trésor et la Commission Nationale de la Finance Inclusive. Cette année, le thème retenu pour cette célébration parrainée par l'Organisation de Coopération et de Développement Économique est : « Protégez votre argent, sécurisez votre avenir ». Un thème qui reflète bien cette nécessité de faire bénéficier aux jeunes une éducation financière qui leur permettra de bien préparer leur avenir. « Nous sommes l'avenir du pays et nous avons le droit d'être éduqués financièrement dès notre jeune âge pour faire face à nos futurs responsabilité en matière de gestion financière », a déclaré Harinala Rafaliniaina, Heritiana Fanomezana Fitahiana Liantsoa, représentant des enfants lors de la cérémonie d'ouverture de la Global Money Week. Cet élève de la classe de 6éme du CEG Antanirinandriana n'a pas ainsi manqué d'en appeler aux autorités pour la mise en place de systèmes et de structures adéquats pour permettre aux jeunes de bénéficier, non seulement de l'éducation financière mais aussi de l'accès à des produits financiers.

Inclusion financière. Sur ce point, justement, le Secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances Andry Ramanampanoharana, qui a représenté la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a parlé des initiatives prises par le gouvernement et le secteur privé en faveur de l'inclusion financière. Pour ne citer, entre autres, que les produits d'épargne. Notons que la Banky Foiben'i Madagasikara participera activement à cette manifestation qui verra la présence d'entreprises et d'institutions financières. Durant les trois jours, les participants présenteront au public les services et produits qui sont en faveur de l'inclusion financière et de la digitalisation. Une série de conférences thématiques sont également organisées durant cette manifestation. Enfin, afin de joindre l'utile à l'agréable, des animations sur le thème de l'éducation financière sont également prévues. Les visiteurs pourront ainsi assister à du théâtre, des chansons traditionnelles malgaches ou hira gasy, du slam, des quiz et des succès stories. La semaine mondiale de l'argent se poursuit aujourd'hui et demain au Kianja Barea.