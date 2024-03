Sénégal: Elections de représentativité des centrales syndicales - La Fgts-B réclame sa légitimité à la table des négociations

La Fédération générale des travailleurs du Sénégal (Fgts-B) va tenir son congrès dans la seconde quinzaine du mois d'avril prochain, afin de renouveler ses instances et d'actualiser ses textes fondamentaux.

En attendant, ces travailleurs exigent du ministère du Travail la reconnaissance de leur fédération qui ne siège toujours pas à la table des négociations. Des informations données hier, lundi 18 mars, au cours d'un point de presse.

Lors des dernières élections de représentativité des Centrales syndicales, la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (Fgts-B) avait atteint la barre des 10%, faisant d'elle une des centrales les plus représentatives devant siéger à la table des négociations avec le gouvernement du Sénégal. Trois mois après ces élections, les dirigeants de cette fédération ont soutenu que l'ex-ministre du Travail et du Dialogue social a confisqué leur victoire.

Selon les partisans de Mballo Dia Thiam, c'est sous «le fallacieux prétexte d'une fausse résolution en date du 06 novembre (2023), déposée au ministère du Travail et dont les signataires évoquent une réunion du bureau exécutif national jamais tenue que l'ex-ministre du Travail a confisqué la victoire de la Fgts-B, en gelant les externalités positives liées à la représentativité, après avoir reconnu et échangé plusieurs correspondance avec Mballo Dia Thiam, nouveau secrétaire général de la Fgts-B et mandataire du regretté Sidya Ndiaye».

%

Face à cette situation, ils exigent du ministère du Travail la reconnaissance du rang acquis lors des élections de représentativité et la place de son leader à côté des autres secrétaires généraux de Centrales syndicales qui n'en sont pas plus méritants que le leur. Pour régler définitivement ce conflit interne au sein de leur fédération, qui vit présentement une scission interne, certains acteurs vont tenir un congrès ordinaire, selon la Fgts-B de Mballo Dia Thiam, «23 années après sa création, dans la 2ème quinzaine du mois d'avril 2024, afin de renouveler ses instances et d'actualiser ses textes fondamentaux que sont les statuts et règlement intérieur». Et de poursuivre : «nous invitons tous les syndicats affiliés à préparer cet événement historique et salutaire pour la réalisation de la 3ème voie syndicale dans la construction et dans la coresponsabilité».