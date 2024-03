Sénégal: Présidentielle - Ramadan de Tata - Tresse et ndokett

Le secteur privé national demande à l'ensemble des candidats à la présidentielle de 2024 de signer la « Charte d'engagements présidentiels » qui garantit la souveraineté économique du Sénégal.

Les organisations du secteur privé national, à savoir la Cciad, le Cnp, Mdes, Unacois Jappo, Unacois Yessal, le Ges, le Cdes, la Cnes et le Cis ont à travers un document d'engagements présidentiels dénommé « Charte des priorités et d'engagements pour le secteur privé national », a décliné 30 garanties à signer par les 19 candidats à l'élection présidentielle de 2024.

Ces obligations ou garanties déclinées en engagements présidentiels concernent tous les segments de la société partant de la concertation présidentielle à l'industrie nationale en passant par les lois portant sur l'environnement des entreprises ; le contenu local ; les emplois, l'entreprenariat et la formation ; le financement des entreprises ; le commerce et la grande distribution ; la fiscalité et la douane ; les marchés publics et les Ppp ; la digitalisation de l'économie ; le foncier ; le dispositif d'appui au secteur privé ; la concurrence et l'ouverture du marché national des biens et services ; la politique de décentralisation ; le tribunal du commerce ; et l'industrie nationale.

Celle et ceux qui sollicitent les suffrages des sénégalais sont priés alors d'aller signer ladite charte à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad). Par cette charte, les initiateurs entendent consolider le dialogue public/privé, apprécier l'impact de la politique économique et budgétaire ainsi que des politiques sectorielles sur l'économie nationale, renseigne l'acte 1 de la concertation présidentielle.

Les organisations du secteur privé national font savoir que des lois portant sur l'environnement des entreprises sont votées et promulguées sans l'audition des acteurs privés concernés et sans l'élaboration des décrets d'application permettant l'effectivité de leur mise en oeuvre. Sur le contenu local, et par ce document formel, le privé national entend apporter une réponse durable au développement du secteur privé national, à la forte intégration de l'économie sénégalaise, à la souveraineté économique, au déficit de la balance commerciale, à la réduction des flux de rapatriements et transfert de capitaux, à la limitation de toute forme dépendance extérieure à moyenne et long terme telle que la sous-traitance.

Quant à la préoccupation de l'emploi, de l'entreprenariat et de la formation, le patronat sénégalais entend donner à la jeunesse des formations qualifiantes ; contribuer à rendre plus efficient le dispositif d'insertion des jeunes en milieu professionnel, sensibiliser sur les nouveaux métiers et emplois ainsi que soutenir le potentiel entrepreneurial entre autres préoccupations énumérées.