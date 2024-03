Seychelles: Le Musée d'histoire naturelle des Seychelles les rénovations seront achevées d'ici juillet 2024.

Le bâtiment Carnegie, vieux de 114 ans, dans lequel se trouvait le Musée d'histoire naturelle, est en cours de restauration avec sa façade d'origine et sera partagé par le personnel du musée et le ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce.

Situé au centre de la capitale Victoria, non loin de la tour de l'horloge de Victoria, le bâtiment a d'abord été construit comme bibliothèque publique en 1910. Au fil des années, il a rempli différentes fonctions et plus récemment, il a abrité le Musée d'histoire naturelle pendant 21 ans jusqu'à ce qu'il a été fermé pour réparation en avril 2019.

La directrice exécutive de l'acquisition, de la conservation, de la recherche et de l'accès à l'information, Julienne Barra, a déclaré que grâce à la rénovation, la façade du bâtiment sera restaurée telle qu'elle était à l'origine lors de sa construction en 1920.

"Une véranda périphérique est ajoutée pour redonner au bâtiment sa structure d'origine. Les murs seront replâtrés et il y aura un nouveau toit, de nouvelles portes et fenêtres. La disposition des étages sera modifiée pour s'adapter à l'usage du bureau. Le stationnement à l'arrière sera aménagé en stationnement couvert avec une dalle de béton sur laquelle seront implantés les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation afin que l'esthétique du bâtiment ne soit pas altérée", a-t-elle ajouté.

Au moment de sa fermeture, le musée comptait plus de 6 000 expositions et spécimens répartis dans des sections sur la botanique, la zoologie, la géologie et l'anthropologie. Il a accueilli des expositions qui illustrent non seulement la flore, la faune et l'histoire géologique des Seychelles, mais servent également à éclairer les visiteurs sur les principales préoccupations environnementales afin de promouvoir des attitudes et des actions positives dans la conservation du patrimoine naturel.

La secrétaire principale de l'Institut national de la culture, du patrimoine et des arts des Seychelles (SNICHA), Cécile Kalebi, a déclaré à la SNA qu'une fois les travaux de rénovation majeurs terminés, la section de gestion des comptes publics et le système intégré d'information sur la gestion financière du ministère des Finances, de la Planification Nationale et du Commerce occupera un étage. Le personnel du Musée national d'histoire occupera le rez-de-chaussée.

"Pour le moment, le personnel du Musée d'histoire naturelle a été transféré dans l'ancien bâtiment du tribunal de première instance et tous les spécimens, objets et autres matériaux du musée sont stockés correctement dans un espace qui a été conçu pour répondre aux normes et exigences en matière de préservation de la collection », a déclaré la directrice générale de l'acquisition, de la conservation, de la recherche et de l'accès à l'information, Julienne Barra.

Quant au musée, Mme. Barra a déclaré : "Un nouveau projet visant à développer un projet d'histoire naturelle et maritime est en cours de conceptualisation et sera présenté au gouvernement l'année prochaine".

Elle a déclaré que le Carnegie est un bâtiment très ancien et qu'il était donc nécessaire d'effectuer une restauration et une conservation continues qui protégeraient et maintiendraient le bâtiment dans son état actuel, ou empêcheraient d'autres dommages et détériorations du bâtiment.

"En 2019, le personnel se plaignait du fait que le bâtiment n'était plus adapté et sûr pour eux et qu'ils avaient besoin de plus d'espace pour mettre en oeuvre leur programme éducatif", a expliqué Mme. Barra.

Elle a déclaré que même si le Musée d'histoire naturelle a été fermé ces dernières années, le personnel a continué à mettre en oeuvre des programmes éducatifs et de sensibilisation.

« Le personnel du musée d'histoire naturelle s'est lancé dans plusieurs projets tels que le processus continu de confinement, d'organisation et de soin de la collection pendant qu'elle est entreposée. Cela implique d'évaluer et de mettre en oeuvre des stratégies et des techniques pour améliorer l'état et la préservation à long terme de la collection", a déclaré Mme. Barra.

D'autres programmes incluent « Museum in a Box » pour rapprocher les objets physiques du musée du public. Les objets du musée sont placés dans une boîte et voyagent avec eux hors des murs du musée et offrent des leçons pratiques et mentales passionnantes. Il accompagne également les enseignants dans leurs cours et rapproche le musée de la communauté.

Les travaux de rénovation sont toujours en cours et Mme. Barra a déclaré que seulement 19 pour cent des travaux ont été achevés et que l'achèvement est prévu pour juillet 2024.