Algérie: M. Bengrina souligne l'importance de renforcer le front intérieur face aux différents défis

ALGER — Le président du mouvement El Bina, M. Abdelkader Bengrina a mis en avant, lundi à Alger, l'importance de renforcer le front intérieur face aux différents défis, notamment les tentatives de certaines parties de déstabiliser le pays.

Dans une déclaration à la presse, au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au siège de la présidence de la République, M. Bengrina a affirmé que la rencontre a été "positive et fructueuse", et a permis d'évoquer plusieurs questions nationales et internationales, soulignant à ce propos, la nécessité de "renforcer le front intérieur afin de ne laisser aucune brèche pour s'infiltrer sur la scène nationale et disperser les rangs".

Après avoir insisté sur la nécessité "pour les Algériens de prendre conscience de la réalité des dangers extérieurs qui ont détruit d'autres Etats", le président du mouvement El Bina a mis en garde contre les tentatives de "disperser le rang national".

Et d'ajouter que le Président de la République" est conscient de leur problème qui est pris en charge et a donné son accord pour leur insertion dans un avenir proche" .

Concernant la cause palestinienne, M. Bengrina a réaffirmé "le soutien du Mouvement El Bina à la résistance diplomatique et politique de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité et dans les différents fora internationaux".