Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Les établissements d'enseignement supérieur et universitaire décrètent une grève générale et sèche

Les enseignants et le personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur et universitaire du Sud-Kivu ont décrété, le week-end, une grève générale et sèche de 14 jours.

Ce lundi, aucune activité académique s'est déroulée dans les établissements publics, selon le constat fait par Radio Okapi.

D'après la présidente du syndicat national des chefs des travaux et assistants, Brigitte Akonkwa Byamungu, les grévistes dénoncent le retard, "devenu récurrent" dans le paiement de leurs salaires.

" Nous avons déclenché la grève, et cela, 48 heures après le lancement du préavis de grève, qui avait pris aussi 48 heures. Cette grève, c'est par rapport au retard du paiement (de salaires). Jusqu'au 15 mars dernier, notre employeur n'avait pas encore payé les établissements d'enseignement supérieur et universitaire", dénonce Brigitte Akonkwa.

Les syndicats de différents établissements du Sud-Kivu, ont fait remarquer que le retard de paiement est devenu récurrent. Ce qui justifie ce mouvement de grève.

Hormis le retard dans le paiement de salaire, le corps statutaire de l'Enseignement supérieur et universitaire du Sud-Kivu réclame aussi la mécanisation et paiement du personnel nouvelles unités non encore payés.