Congo-Kinshasa: Signature de convention pour la Relance du Programme Sino-congolais

Le premier ministre Samba Lukonde a présidé lundi 18 mars à Kinshasa la cérémonie de signature de convention pour la relance du programme sino-congolais, après une semaine des négociations autour de la révision du contrat minerais contre construction des infrastructures signé en 2008 entre la Chine et la RD Congo.

Sama Lukonde a relevé le fait que cette renégociation marque un nouveau tournant dans la relance des activités de ce programme et invite les deux parties a plus de détermination et d'engagement afin d'opérer de meilleurs choix pour l'intérêt de son pays la RD Congo :

« Cette relance voulue par le chef de l'État, doit être un nouveau départ dans la gestion harmonieuse des activités dont la finalité est de léguer au peuple congolais des infrastructures d'intérêt général et de qualité » a déclaré le premier ministre du gouvernement sortant.

Ce dernier a aussi appelé l'Agence de pilotage et de suivi des conventions entre les secteurs public et privé APCSC à s'appuyer sur l'expérience de ce programme sino-congolais et de l'étendre à d'autres conventions.

L'APCSC devra pour cela jouir de ses prérogatives vis-à-vis des partenaires concernés et faire preuve d'une gestion efficiente a insisté le premier ministre Sama Lukonde.