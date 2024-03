Sénégal: Bassirou Diomaye Faye promet un fonds de soutien à l'artisanat d'un montant de 5 milliards de francs CFA

Kolda — Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition "DiomayePrésident", a promis lundi à Kolda (sud) de mettre en place un Fonds de soutien à l'artisanat d'un montant de 5 milliards de francs CFA, s'il est élu président de la République, le 24 mars.

"Nous allons soutenir l'artisanat une fois élu, dès les premières années. Nous allons mettre en place un Fonds de soutien de 5 milliards francs CFA dédié à ce secteur", a déclaré Bassirou Diomaye Faye, lors d'une caravane organisée par sa coalition dans les artères de la ville de Kolda où elle a été accueillie par une foule en liesse.

"L'artisanat regroupe 120 corps de métiers et les artisans sont exclus de la commande publique. Ici à Kolda, je vous promets, si vous choisissez de voter la coalition DiomayePrésident, des centres de formations techniques et des zones économiques et aménagées pour développer le secteur de l'artisanat", a-t-il ajouté en présence du leader de Pastef, Ousmane Sonko.

"Il y a de l'énergie à Kolda et des populations acquises à la cause de notre projet de changement. Ce qu'il faut, c'est de transformer cette énergie en créant des opportunités d'emplois. Nous allons créer des zones aménagées et économiques, des centres de formation, pour accompagner les jeunes et les femmes, dans chaque département du Sénégal", a-t-il insisté.

Le candidat de la coalition DiomayePrésident a appelé ses militants à se mobiliser pour assurer la victoire dès le premier tour.