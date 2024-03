Madagascar: Église Anglicane - Départ en retraite de l'évêque Samuel Hall Speers

L'évêque anglican Samuel Hall Speers de l'Église épiscopale malgache (EEM) vient de prendre sa retraite après plusieurs années de sacerdoce au sein de la paroisse Saint-Luc dans le fokontany de Manga. Durant la messe dominicale, le secrétaire général de la région Boeny a remis un certificat en guise de reconnaissance pour le service accompli au niveau du ministère à Mahajanga.

« Nous n'oublierons pas vos efforts pour promouvoir l'oeuvre de Dieu et de l'Église anglicane dans le diocèse de Mahajanga. Puisse cela apporter un grand renouveau aux chrétiens et aux citoyens. L'Église et l'État sont frères et soeurs, s'entraidant et travaillant ensemble pour que les aspects humain, spirituel, mental et physique des citoyens soient pris en charge. C'est pourquoi la région est toujours disponible à toute coopération », exprime le secrétaire général. Monseigneur Samuel Hall Speers est le deuxième évêque à diriger le diocèse de l'EEM à Mahajanga.