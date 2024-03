Madagascar: Infrastructures - Les projets d'urgence débutent en mai

Des travaux d'urgence, liés au projet de zonage ISPS du port de Mahajanga et au dossier de la Route nationale, seront bientôt réalisés.

Les chefs de projet du Fonds de contingence pour les interventions d'urgence ou Contingent Emergency Response (CERC) ont fait une déclaration commune, le mercredi 13 mars, à l'issue d'une réunion avec les techniciens de la région Boeny dirigés par le gouverneur Mokhtar Andriantomanga. Il s'agit du directeur de l'Agence portuaire maritime et fluviale (APMF), Jacquis Georges Rainimbahy, et du directeur régional des Travaux publics, Petera Bien-Aimé Raherinirina.

La réunion de travail a permis de préciser que les travaux d'urgence commenceront au début du mois de mai, pour le projet de zonage ISPS (International Ship and Port Facility Security).

« Le port de Mahajanga est le deuxième en taille à Madagascar, après Toamasina. Il doit donc respecter les normes internationales», indique le directeur de l'APMF. Ce projet sera réalisé en collaboration avec le CERC, pour joindre le code ISPS, afin d'établir des normes internationales. Il consiste à séparer le trafic international et le trafic national. «Le port de Mahajanga est le pionnier en matière de lutte contre la drogue et la criminalité, le port de Toliara est le deuxième, suivi de Toamasina. Les travaux commenceront en mai », annonce le directeur de l'agence de l'APMF à Mahajanga.

Une projection sur la présentation détaillée du port de pêche et l'accès au port a illustré la rencontre avec les chefs de projet du CERC. Hormis la mise en place du zonage ISPS du port de Mahajanga, la réhabilitation totale de l'infrastructure est également nécessaire. Les mauvaises conditions géotechniques, dues à la présence des alluvions, ne permettent aux caboteurs d'accoster qu'en marée haute. Le tirant d'eau devant les quais est de l'ordre d'un mètre. Aujourd'hui, le port semble condamné à végéter car les opérations de dragage seraient trop onéreuses. Seules les boutres et les goélettes s'en accommodent. Toutefois, le projet de développer le port de Mahajanga est nécessaire car il est le plus important dans la partie Nord du pays et intéresse l'ensemble de la navigation de la côte Ouest.

Études

« Les travaux d'urgence de réfection des points noirs sur la Route nationale 4 concernent la portion entre la commune rurale de Tsaramandroso et Ambovondaramanesy, dans le district de Mahajanga 2, ainsi que le croisement au PK 12 à Marovoay. À l'heure actuelle, le projet est en phase d'études», précise le directeur régional des Travaux publics de Boeny. La réalisation du projet CERC dans la région Boeny durera dix-huit mois.

« Les usagers se plaignent de l'état de la Route nationale et des rues de la ville de Mahajanga. Ces travaux atténueront en partie leur appréhension et leur frustration. La qualité des travaux accomplis jusqu'ici fait également l'objet de plaintes des habitants, et nous sommes du même avis. Nous souhaitons que la réhabilitation des routes débute en juin. La direction des infrastructures au niveau de la région Boeny participera à l'élaboration technique du projet », propose le gouverneur pour clore la réunion de travail.