Madagascar: Nutrition - Vers la mise en œuvre d'un site pilote

Bien que la région Diana n'enregistre que 22% de taux de malnutrition et que peu de partenaires y interviennent, elle sera un site pilote dans la lutte contre cette défaillance.

La région Diana va être transformée en site modèle et exemplaire dans la lutte contre la malnutrition, à travers le « Centre de Nutrition » d'Antanimiavotro à Ambilobe. Le but est de rassembler tous les partenaires en un même lieu pour que les activités réalisées profitent à toutes les populations. Désormais, les départements de la pêche, de l'agriculture, de la santé, de la population, de l'éducation nationale, et bien évidemment l'Office national de nutrition (ONN) travaillent de concert pour faire fonctionner ce site pilote.

Une délégation de l'ONN, comprenant la coordonnatrice nationale, la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, le président du bureau permanent du Conseil national de nutrition, Kassim Jaotombo, et le coordonnateur de la nutrition dans la zone Diana, Joël, se sont rendus à Ambilobe pour constater l'avancée du Centre communautaire de nutrition. Celui-ci, co-exploité par l'Office régional de nutrition et le projet Afafi-Nord, comprend un site du Programme national de nutrition communautaire, une latrine, une pompe à eau.

Suivre l'expansion des vingt-cinq centres de nutrition communautaire implantés dans la ville d'Antsiranana, est également l'un des objectifs de cette visite. Auparavant, il n'y avait que douze centres dans la capitale du Nord et aujourd'hui tous les vingt-cinq fokontany en ont un. Ce, à la suite de la tenue de la Journée nationale de nutrition à Antsiranana en 2022. Cette délégation a offert des dons aux enfants touchés par la malnutrition à cause des récentes intempéries.

Approche systémique

Selon Hanta Marie Danielle Vololontiana , les acteurs dans la lutte contre la malnutrition à Madagascar, à divers niveaux, ont mis en oeuvre des interventions visant la réduction des diverses formes de malnutrition des enfants de 0 à 5 ans, dont la malnutrition chronique. Néanmoins, ces interventions ont été mises en oeuvre à une échelle trop réduite, ou de manière isolée, ce qui ne permet pas de produire des résultats significatifs pouvant influencer les indicateurs nationaux.

Or, la malnutrition chronique touche environ un enfant sur deux à Madagascar et affecte dangereusement le capital humain national. D'où la nécessité de la mise en oeuvre à grande échelle de paquets d'interventions, selon une approche intégrée et multisectorielle, sous le leadership de l'ONN pour obtenir des changements notables.

« L'approche systémique pour la nutrition est un moyen de renforcer les relations, et donc la coordination, entre les différents secteurs qui ont un impact sur la nutrition », affirme-t-elle.

Le gouverneur Taciano Rakotomanga a apprécié ce choix, car Diana est l'une des régions que Dieu a bénies en termes d'abondance de nourritures, mais cela ne signifie pas que tout le monde a suffisamment d'aliments de qualité.