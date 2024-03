Madagascar: Exposition - Amir. J illumine les galeries parisiennes

Autodidacte passionné, le monde de l'art contemporain s'enrichit des couleurs et des émotions vives d'Amir Juvara Andrianalitiana, mieux connu sous le nom d'Amir. J. Ce peintre malgache a récemment captivé l'attention des amateurs d'art à travers deux expositions distinctes en France qui sont « Kouler Nu Zil » chez Diasporâs et « Un voyage au-delà des Frontières » à la Galerie Beauté du Matin calme à Paris. Ces expositions ont pris fin hier.

Dans l'exposition « Un voyage au-delà des frontières », une installation collective où je partageais les cimaises avec les talents de David R. Jones, originaire du Pays de Galles, et Silvio Icka, venu de Chicago, j'ai trouvé l'opportunité d'explorer de nouveaux horizons artistiques, explique-t-il. La seconde exposition, « Kouler Nu Zil », a offert une perspective singulière sur Madagascar et Maurice, son pays de coeur, à travers des dizaines de tableaux. À travers des scènes de la vie quotidienne et des paysages urbains, Amir. J a célébré la richesse culturelle et les ressources naturelles de ces deux îles.

À seulement 30 ans, Amir. J est déjà une figure emblématique de la scène artistique grâce à ses aquarelles. Autodidacte passionné, il a su imposer son style alliant simplicité, sobriété, justesse et sens du détail. « Le dessin est ma passion depuis mon enfance, mais je l'ai délaissé pour le reprendre plus tard, à l'âge de 23 ans. Je me suis tourné vers l'art visuel pour en faire mon métier, abandonnant d'autres ambitions et repartant de zéro », souligne-t-il.

Son parcours artistique est jalonné de succès internationaux. De « Fostering Unity, celebrating differences » à Maurice en 2019 à « Madagasc'Art dans le monde » en France, en passant par sa participation à « Stimulate to Sustain » en 2023 à Dubaï, organisé par ZeeArts, Amir. J a su rayonner au-delà des frontières de son pays d'origine.

L'année 2024 marque une étape significative dans sa carrière avec sa première exposition personnelle « Fisehoana » à la Galerie Vellutini à Antananarivo, suivie de « Kanto Gasy, Madagasyart » à la 59 Rivoli à Paris. Actuellement, ses oeuvres intitulées « Autoportrait d'une renaissance » et « Autoportrait d'une innocence » éblouissent les visiteurs au Hakanto Contemporary Ankadimbahoaka jusqu'au 20 avril.