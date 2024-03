Madagascar: Cancer du sein - Un dépistage précoce recommandé.

« Le cancer du sein est le plus fréquent chez nous », tel est le constat du Professeur Florine Josoa Rafaramino, chef de pôle en radiographie. Le dépistage du cancer du sein se fait à partir d'une mammographie, et un dépistage précoce permet de traiter et de guérir totalement la maladie. En général, le cancer survient avec l'âge, c'est le cas de plusieurs patients. Pour le cancer du sein, en moyenne, les femmes âgées de 45 à 50 ans sont les plus touchées. Mais des jeunes sont également victimes de cette maladie grave, poursuit le Professeur.

Une conférence intitulée « Prise en charge du cancer du sein » a eu lieu hier à la Polyclinique d'Ilafy. Le Professeur Esteban Razafimanjato a noté lors de son intervention qu'environ 65 % des cancers du sein ne sont détectés qu'à des stades très avancés. Il est donc impératif de réaliser le dépistage pour toutes les femmes. Le cancer du sein est pris en charge par des spécialistes multidisciplinaires. Un cancer doit être diagnostiqué avant d'être traité, et il existe un processus à suivre.

Les chirurgiens prélèvent un échantillon de la tumeur. Ensuite, l'anatomo-pathologiste analyse l'échantillon pour confirmer s'il s'agit vraiment d'un cancer ou non. Après cela, les professionnels de santé passent à la chirurgie, à l'ablation partielle ou totale du sein du patient. Avec l'avancée de la technologie, les chirurgies plastiques existent et les seins peuvent être reconstruits, afin de maintenir ou de redonner de l'esthétique à ces femmes qui ont subi des opérations au niveau des seins. Le traitement supplémentaire dépend des caractéristiques des maladies diagnostiquées. Il peut s'agir d'une radiothérapie, d'une chimiothérapie, d'une hormonothérapie ou encore d'une thérapie ciblée.

%

Guérison

Le cancer du sein est bel et bien curable si le dépistage se fait tôt, autrement dit à un stade précoce, la femme atteinte sera totalement guérie. Par contre, si le cancer est diagnostiqué à un stade avancé, le traitement est toujours possible grâce à la radiothérapie. Les personnes ayant survécu au cancer doivent être suivies même après leur guérison, pour éviter d'atteindre le stade métastasique. « Tout le monde a l'obligation et le devoir de prendre en charge ou d'éviter les cancers du sein, soit en sensibilisant les femmes à se faire dépister, soit en se faisant dépister soi-même. Beaucoup de spécialistes se réunissent pour traiter ces maladies. Il y a également le cancer du col utérin, mais les Malgaches sont un peu pudiques et préfèrent ne pas dévoiler leur intimité. Ce qui fait que ce type de cancer n'est pas souvent dépisté à temps. Ce n'est qu'après des sensibilisations successives qu'elles osent consulter des spécialistes de ces domaines », a précisé le Professeur Florine Josoa Rafaramino, chef de pôle en radiographie.