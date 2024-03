Algérie: Message du président de la République à l'occasion du 62e anniversaire de la Fête de la Victoire

document

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, lundi, un message à l'occasion du 62e anniversaire de la Fête de la Victoire, dont voici la traduction APS :

"Au non d'Allah, Clément et Miséricordieux, Prière et paix sur Son Messager,

Concitoyennes, concitoyens,

Le 19 mars, nous célébrons la Fête de la Victoire, une occasion nationale solennelle où nous nous remémorons avec fierté la lutte acharnée et les sacrifices incommensurables du peuple algérien pour la liberté durant la glorieuse Guerre de libération, qui a été couronnée par l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale, après les affres et les épreuves endurées par le peuple avec patience et résilience.

Cette occasion, dont nous célébrons aujourd'hui le 62e anniversaire, marque une étape charnière après un long parcours de lutte nationale au sein du Mouvement national et d'une lutte armée de sept ans et demi, au cours de laquelle le peuple algérien a payé un lourd tribut avec des légions de martyrs, une lutte qui reste gravée dans l'histoire comme l'une des plus grandes épopées de défense de la liberté et de la dignité de l'époque moderne.

L'aube de l'indépendance de l'Algérie a émergé de cet événement historique, après plus de cent trente ans de domination coloniale, pour anéantir l'illusion de +l'Algérie française+ à laquelle les colonisateurs s'accrochaient, mais qui ont fini par comprendre, et le monde avec eux, que les braves révolutionnaires qui ont fait face à la machine de guerre et de destruction et à la politique de la terre brûlée avec la détermination des vaillants combattants, ont scellé leur destin : la mort en martyr ou la victoire.

Alors que nous célébrons, ce 19 mars, l'anniversaire de la Fête de la Victoire pour renouveler l'engagement fait aux valeureux Chouhada, nous sommes plus que jamais résolus à avancer, dans l'Algérie nouvelle, pour atteindre les objectifs tracés par le message perpétuel de Novembre, renforçant ainsi la souveraineté nationale et l'indépendance de la décision nationale, en oeuvrant inlassablement et vigoureusement à hisser notre économie nationale aux niveaux de l'efficacité et de la compétitivité, mais aussi en s'attelant à maintenir le caractère social de l'Etat à travers une consolidation continue des acquis inédits réalisés à grande échelle en vue d'assurer une vie digne et de préserver la dignité des citoyens.

Concitoyennes, concitoyens,

Nous célébrons cet anniversaire mémorable dans une conjoncture régionale et internationale qui appelle la conjugaison des efforts de tout un chacun pour unifier les rangs, conforter le front intérieur et hiérarchiser les priorités selon une perspective stratégique nationale, partant de la nécessité d'assumer pleinement les responsabilités face aux défis auxquels notre pays est confronté, à leur tête le souci de préserver la large contribution collective à la préservation de la stabilité dont jouit le peuple algérien dans un environnement marqué par des tensions qui menacent la paix et la sécurité dans la région et dans un monde en proie à des conflits, des luttes et des polarisations complexes.

En cette occasion, je tiens à saluer les citoyennes et les citoyens pour leur conscience nationale élevée et je me réjouis des efforts louables des acteurs du mouvement associatif et de la société civile. Je rends également un vibrant hommage aux vaillants hommes qui veillent sur nos frontières parmi les membres de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi qu'aux forces de sécurité qui assurent la quiétude et la sérénité dans la société, faisant montre de la plus grande vigilance dans l'accomplissement de leurs nobles missions.

Je me joins à eux tous pour m'incliner à la mémoire des martyrs du devoir national et des martyrs de la glorieuse Révolution de libération, et je dis toute ma considération et toute mon estime à mes soeurs Moudjahidate et à frères Moudjahidine, en leur renouvelant, à l'occasion de ce mois béni de Ramadhan, mes meilleurs voeux. Que Dieu accepte votre jeûne et vos prières.

Vive l'Algérie.

Gloire et éternité à nos vaillants Chouhada, Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous".