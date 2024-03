Algérie: El Bayadh - Réception des cinq stations de dessalement d'eau de mer avant la fin 2024

EL BAYADH — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal a déclaré dimanche que la réception des cinq stations de dessalement d'eau de mer en cours de réalisation dans nombre de wilayas côtières est prévue "avant la fin de l'année 2024".

"Les travaux avancent à bon train, selon un système de travail posté pour la réalisation de ces cinq stations, confiée aux services du ministère de l'Energie et des Mines, tandis que le ministère de l'Hydraulique se charge des travaux de raccordement aux réseaux de distribution d'eau potable", a indiqué M. Derbal à l'APS après avoir écouté un exposé sur le programme du secteur des ressources hydriques dans la wilaya d'El Bayadh, dans le cadre de la visite de travail et d'inspection qu'il a effectué dans cette wilaya. "La réception de ces projets se fera dans les délais fixés soit à la fin de l'année en cours", a-t-il précisé.

Ces cinq stations sont situées dans les régions de "Fouka 2" dans la wilaya de Tipaza, Cap Djinet (Boumerdès), Cap Blanc (Oran), Koudiet Draouche (EI Tarf) et Tighremt (Béjaïa).

S'agissant du secteur agricole, le ministre a révélé qu'"il profitera indirectement de la réalisation de ces stations, en bénéficiant de la quote-part des eaux des barrages initialement destinée à la consommation", soulignant que "l'approvisionnement en eau potable sera garanti à partir des stations de dessalement d'eau de mer après leur réception".

Par ailleurs, en ce qui concerne l'accompagnement des agriculteurs pour l'obtention d'autorisations de forage de puits pour l'irrigation agricole, le ministre a révélé qu'une "instruction ministérielle sera adressée aux responsables de l'Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH), placée sous l'autorité du ministère de l'Hydraulique et chargée de donner un avis technique à l'effet d'accélérer le traitement des demandes d'autorisation de forage de puits pour l'irrigation agricole".

M. Derbal a fait savoir que "son ministère prévoit également, dans le cadre de ces mesures, de dépêcher une commission d'inspection dans toutes les wilayas du pays pour veiller au bon déroulement de cette opération", précisant que la première wilaya concernée sera El Bayadh. "Cette commission sera chargée d'examiner et d'évaluer l'opération de traitement des demandes d'autorisation de forage de puits alors que le ministère veillera également à suivre de près cette opération", a-t-il dit.

Cette opération, ajoute le ministre, vient en continuité au travail important accompli auparavant pour alléger le dossier des demandes d'autorisations de forage de puits et raccourcir la durée de traitement des dossiers, à l'instar de l'instruction conjointe précédemment émise par les ministères de l'Hydraulique, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement territoire, et de l'Agriculture et du Développement rural, et qui a joué un rôle majeur à cet égard.

Après avoir écouté un exposé sur le programme du secteur de l'hydraulique de la wilaya, présenté par le directeur de wilaya du secteur de l'hydraulique et portant sur l'état des différentes structures et projets liés au secteur, tels que les projets d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, il a affirmé que "son secteur s'engage à prendre en charge les différentes préoccupations et lacunes soulevées, en tenant compte des priorités, y compris les projets de renforcement de l'approvisionnement en eau potable".

Il a également appelé les responsables du secteur au niveau local à élaborer un rapport détaillé, des études approfondies et des fiches techniques pour tous les points noirs qui nécessitent une protection contre le risque d'inondation, notamment l'Oued Deffa au chef-lieu de wilaya et les autres communes afin d'inscrire des opérations devant protéger les citoyens du danger de ces oueds.

Dans le cadre du rattachement de la gestion du réseau d'eau potable des cinq communes restantes (sur un total de 22 communes) à l'unité de l'Algérienne des Eaux, le ministre a souligné que "cette question sera prise en charge progressivement en fonction des ressources financières dont dispose cette entreprise", ajoutant que deux communes au moins seront rattachées avant la fin de cette année à l'unité de l'Algérienne des Eaux pour assurer leur gestion en fonction de la densité de population".

Lundi, le ministre se rendra dans la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh, où il inspectera la station de relevage des eaux usées de la zone "Zridib" et écoutera un exposé sur le projet de construction d'une station d'épuration des eaux usées dans la même ville.

Le ministre inspectera également le projet de construction d'un mur de protection du vieux ksar contre les inondations dans la commune de Boussemghoun.