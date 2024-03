Madagascar: Global Money Week 2024 - Les enfants se familiarisent avec la monnaie

La Semaine mondiale de l'argent vient d'être lancée. Cette initiative est dédiée à l'éducation financière des enfants et des jeunes, dans l'optique de les initier à l'importance de la gestion financière responsable.

Gérer ses fonds et épargner pour le futur. « L'éducation financière est un outil. Il est nécessaire d'éduquer les enfants et les jeunes financièrement pour qu'ils puissent apprendre et ensuite réagir pour prendre en main leur avenir », explique le secrétaire général de la Commission de supervision bancaire et financière, devant les yeux attentifs d'une trentaine d'élèves du Collège d'enseignement général d'Antanimbarinandriana. Très attentifs, ces enfants écoutent sans sourciller les discours successifs des représentants du ministère de l'Économie et des Finances ainsi que ceux d'institutions financières comme la Banque centrale.

Toutes ces autorités sont présentes lors de l'ouverture de la Semaine mondiale de la monnaie (Global Money Week) 2024 au stade Barea Mahamasina. Il s'agit d'un évènement lancé en 2012 par la Child Youth Finance International et repris par l'Organisation de coopération et de développement économique à travers son réseau international d'éducation financière.

Au-delà de l'aspect ludique véhiculé par les intervenants lors de cette première journée, l'enjeu de cet évènement est aussi de transmettre des habitudes que les enfants pourront garder pour gérer leurs portefeuilles, maintenant et plus tard, quand ils seront adultes. Comme l'explique Andry Velomiadana Bearison Ramanampanoharana, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances : « Protégez votre argent, sécurisez votre avenir. C'est la thématique qui a été choisie pour cette édition du Global Money Week, cette semaine est consacrée à vous, les jeunes. Faites en sorte de savoir gérer votre argent et d'avoir déjà en vous cette culture entrepreneuriale. Dressez un budget, sachez comparer la qualité et les prix lorsque vous effectuez des achats. Par-dessus tout, prenez des décisions financières réfléchies. Cela vous aidera au cours de votre vie », s'adresse-t-il aux jeunes.

Compétence vitale

Évidemment, les enfants ont eu leur mot à dire pendant les séries de discours d'ouverture. Harilala Heritiana Fifaliana Ralalaniaina est un élève du CEG d'Antanimbarinandriana. « Nous, les enfants, sommes l'avenir du pays, ce serait bien que déjà à l'école, on nous apprenne à diriger et à gérer nos revenus ».

Dans un monde où la finance et les échanges se développent à une vitesse ahurissante, savoir gérer ses revenus est une compétence vitale. Dans certains pays, l'éducation financière précoce est l'un des moyens préconisés pour préparer les jeunes à la gestion durable de leur portefeuille une fois entrés dans le monde du travail.

L'école n'est certes pas le seul endroit pour préparer les enfants et la jeunesse à une citoyenneté exemplaire. La responsabilité des parents dans l'éducation financière des enfants est indéniable, toutefois, le système éducatif joue un rôle de premier plan dans la transmission de ces savoirs indubitablement nécessaires.