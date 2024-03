Madagascar: Antsiranana - Direct Aid au chevet des familles nécessiteuses

Des kits alimentaires distribués aux familles nécessiteuses durant la période de Ramadan. Il ne s'agit pas de « vatsy tsinjo » ou « tosika fameno ». C'est l'aumône apportée par l'organisation non gouvernementale koweïtienne Direct Aid pendant le mois béni du Ramadan qui se caractérise par l'esprit de solidarité et de générosité, comme il est inscrit dans les piliers de l'Islam, à l'exemple de la « Zakat ».

Cette année, la tradition a été encore respectée. Ces kits alimentaires visent à soutenir les personnes les plus vulnérables et démunies, en ce début du mois saint de Ramadan, qui reste pour les musulmans un moment de solidarité et de partage. Direct Aid n'est pas encore installée à Antsiranana, mais cette opération renforce ses actions humanitaires dans la ville à l'occasion de Ramadan et à travers la région.

L'ONG a déjà oeuvré dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, de l'adduction d'eau potable. Pour cette nouvelle saison de campagne de distribution, le donateur s'est tourné vers les populations musulmanes antsiranaises qui jeûnent. Composés de 15 kilos de riz blanc, de deux bouteilles d'un litre d'huile végétale, de 3 kg de sucre, 3 kg de farine et d'une boîte de lait, ces kits alimentaires sont destinés à mille sept cents personnes qui font partie des ménages les plus nécessiteux.

%

Tout a démarré samedi, au Stade Kianjasoa, pendant lequel des kits alimentaires ont été distribués aux cinq cent dix foyers vulnérables dans la ville d'Antsiranana. Le reste sera partagé à ceux qui en ont besoin dans d'autres mosquées et dans quelques communes du district d'Antsiranana-II. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer ne sont pas oubliés, selon les explications.

La séance de distribution de ces kits alimentaires, qui a vu la présence de quelques autorités locales conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga, a permis à Moustaz Pabad d'apporter plus d'éclaircissements sur l'ONG Direct Aid. La mission de celle-ci dans le monde, simple et profonde, est de promouvoir le vivre-ensemble dans la société en élevant toujours ses plans d'actions qui s'étendent dans le domaine social, l'éducation, la santé... Ce dernier a laissé entendre que son institution entend poursuivre son engagement aux côtés des plus vulnérables. Il a aussi profité de cette occasion pour remercier les autorités régionales qui ont facilité sa venue dans la région, comme partenaire. Il a spécifiquement mentionné la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Jocelyne Rahelihanta.

Le gouverneur, quant à lui, a loué la générosité de l'organisation donatrice. Il a tenu à préciser que les musulmans sont certainement les principaux bénéficiaires de ces kits alimentaires, mais la région Diana tout entière est honorée par cette activité noble.