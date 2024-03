Madagascar: Le calendrier « faha-Vazimba » d'origine sanskrite

Dans sa Communication sur Les calendriers malgaches et nouvelle considération sur les célébrations du Nouvel An , en 2022, à l'Académie malgache dont elle est membre titulaire, l'historienne Ramisandrazana Rakotoseheno fait une mise au point sur les Vazimba avant d'aborder les calendriers anciens des peuples malgaches. Elle évoque quelques bribes d'histoire sur ces ancêtres qui ont « leur propre histoire à l'intérieur de l'Histoire dite officielle », c'est-à-dire « la plus répandue, la plus codifiée et la plus dogmatique». Ce qui rend difficile une nouvelle approche de l'histoire du groupe. Car les vagues de migrations à différentes époques ont des répercussions importantes dans la mise en place des groupes et dans leurs relations ultérieures. « Cela s'est traduit dans des systèmes d'incorporations ou de rejets. L'histoire est alors une arme politique, pour les uns et les autres, de faire valoir et de moyen d'existence. »

Maîtres des rituels et de l'histoire des institutions, les Vazimba ont été ce que l'on appelle les Tompontany ou « fototra ». Bien que le concept soit très mouvant car, en traversant les siècles et les millénaires, « il semblerait qu'il y eut toujours des Tompontany plus anciens que les autres ». Selon l'historienne, ils sont à l'origine du calendrier luni-solaire que l'on fait revivre actuellement. En outre, ils sont les premiers migrants à avoir maitrisé la navigation et, à ce titre, ils n'ont pu que « connaitre l'état du ciel et de la mer, mais également, et surtout, les courants marins ».

Le calendrier de cette époque « faha-Vazimba » est d'origine sanskrite. Il est rattaché aux saisons et donc aux « préoccupations agricoles», précise Charlotte Rabesahala- Randriamananoro, ( Ambohimanga Rova, Approche anthropologique de la civilisation merina Madagascar, 2005) citée par Ramisandrazana Rakotoseheno. Toujours, d'après l'analyse de l'anthropologue, ce calendrier solaire ou luni-solaire est encore utilisé en pays betsileo et sihanaka, où l'on constate que huit dénominations mensuelles sur douze sont liées à des activités agricoles. De plus, les Vazimba mettent plus en relation leur rapport au temps avec le soleil :« masoandro » (oeil du jour) « ambaniandro » (sous le soleil, sous le jour)... Tous les moments de la journée portent le radical « andro» et, finalement, l'auteure constate que les Vazimba n'ont pas tenu compte des astres.

Ramisandrazana Rakotoseheno reprend aussi les travaux du juge de paix Jean-Claude Hébert, étalés de 1960 à 1968 et dont les résultats sont résumés dans une série d'articles publiés dans le Bulletin de Madagascar. Il collecte un calendrier mensuel dans l'Ambongo, Mitsinjo, Soalala et Besalampy, à la suite des travaux du R.P. Thomas et de différentes sources européennes anciennes comme les écrits de Houtman en 1602, de Cauche en 1642 ou de Flacourt en 1660. Ce premier calendrier est le même de Mahajanga à Maintirano. J.C. Hébert explique qu'il est très difficile, sinon impossible, de donner les correspondances exactes des divers calendriers malgaches entre eux, mais aussi avec le calendrier grégorien. Personne ne peut dire si les calendriers dialectaux sont à comput lunaire ou solaire.

Cependant, dans son étude, il indique que les noms des mois des vieux calendriers dialectaux dérivent d'un calendrier d'origine sanskrite. Il souligne aussi, à propos des plus anciens groupes, que le calendrier Vazimba de Miandrivazo, d'Ankavandra et de Bemaraha, le calendrier Kimosy d'Ihosy et le calendrier Mikea sont identiques à celui de l'Ambongo. De ce fait, ils ont subi une influence culturelle sanskrite. Cela remet en cause les théories qui admettent l'origine africaine de ces groupes avec les Sakalava.

Les différents groupes de Malgaches n'ont pas un calendrier saisonnier identique. Et dans le calendrier saisonnier, il n'y a pas trace de dénominations saisonnières sanskrites. « Mais l'on peut constater que les appellations mensuelles sont muées en appellations saisonnières. » Ainsi, les mots « asara » désignant la saison des pluies, « asotry » la saison sèche et « faosa » le début de l'année en septembre, sont des noms de mois. Ces trois mots semblent connus de la plupart des groupes malgaches sur les Basses Terres et, parfois, chez quelques groupes de l'intérieur comme les Betsileo du Sud. Par contre, les Merina ne connaissent pas ces mots car ils les supplantent par le calendrier zodiacal, dont le seul témoin est le mot « Asaramanitra » et peut-être « Volambita ».