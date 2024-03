Madagascar: Aide au développement - Soutien japonais aux projets en cours

Saillant. Les aides multisectorielles et les perspectives de coopération vont se poursuivre cette année. L'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) entend poursuivre sa contribution dans les aides au développement. Lors d'une rencontre avec la presse hier au Motel Anosy, les responsables au sein de cette agence d'exécution d'aide publique au développement du gouvernement japonais ont indiqué que, «durant cette année 2024, la Jica continuera de contribuer au développement économique et social de Madagascar en soutenant les projets en cours et futurs. Et ce, en réponse aux trois piliers actuels de la Politique générale de l'État malgache». Un message fort, venant d'un partenaire important du pays, intervenant sur différents fronts du développement.

Kaori Tanaka, représentante résidente de la Jica à Madagascar, affirme également qu'«en tant qu'acteur du développement, nous croyons que la coopération entre notre agence et la Grande île aboutira aux résultats escomptés sur le moyen ou le long terme. Nous collaborons avec la partie malgache pour mener à bien les projets déjà engagés et ceux qui seront initiés d'ici peu. Nous estimons que, jusqu'à présent, notre coopération avec Madagascar se déroule bien». Des propos qui prennent vite leur sens, surtout quand les statistiques disponibles montrent l'ampleur des fonds engagés dans le développement.

Jusqu'en 2022, la valeur totale du programme de la Jica se chiffre à plus de cent trente-six milliards d'ariary, soit l'équivalent de 4,372 millions de Yen. Intervenant dans plusieurs domaines du développement, la Jica opère dans différents secteurs d'activité. Le secteur agricole et le développement rural, l'infrastructure et l'urbanisme, autant de déclinaisons sur lesquelles sont axées la contribution des aides publiques au développement du gouvernement japonais.

Ces cinq dernières années, différents projets ont été réalisés par cet organisme dans ces domaines. Ils ont été menés de concert avec les autorités publiques et le secteur privé. Au cours de la rencontre avec la presse, hier, il a été évoqué que la Jica participe activement aux projets d'assainissement et d'aménagement ainsi qu'à la gestion en milieu urbain et rural.