Madagascar: Boeny - Risque de destruction totale des forêts

La région Boeny est classée zone rouge en matière de feux de forêt. La production de charbon de bois et de bois de chauffe est l'un des facteurs de cette destruction. Selon les statistiques et les recherches, la forêt serait détruite totalement d'ici trente-sept ans.

« Neuf mille hectares de forêts sont détruits pour la production de bois dans la région Boeny chaque année. Le besoin annuel de la population dans la ville de Mahajanga est de trente-cinq mille tonnes contre deux cent mille tonnes dans toute la région Boeny. Si des mesures ne sont pas prises, la forêt serait complètement détruite dans trente-sept ans. La surface cultivable sera réduite, seuls 40 % des rizières pourront être cultivées. Le troisième objectif de Boeny dans le plan de développement régional est la protection et la conservation de l'environnement, y compris la promotion de la production d'autres énergies que le charbon de bois », indique le directeur du développement régional, Marcellin Randriambololona. C'était au cours de son intervention à la Foire de l'énergie durable ou propre, qui s'est déroulée mercredi, à l'hôtel de ville de Mahajanga.

Énergie renouvelable

« Face à la destruction de la forêt, le ministère de l'Environnement et du développement durable mène une campagne de sensibilisation et des poursuites contre les destructeurs. En 2015, un forum permettant aux acteurs d'échanger des idées a été organisé, afin d'encourager les producteurs de charbon de bois à travailler dans la légalité et surtout de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables», explique le représentant de la direction interrégionale de l'Environnement et du développement durable (Diredd).

Une exposition sur les différentes sortes d'énergie renouvelable a illustré cette foire durant trois jours, devant le bazar de Mahabibo. La distribution des prix aux trois premiers élèves au concours de radio crochet a également eu lieu durant l'événement. Des séances de préparation de la foire sur les énergies renouvelables dans des écoles privées ont précédé la manifestation, une semaine auparavant.

L'éducation environnementale a été l'occasion d'informer sur les résultats des entreprises travaillant dans le domaine des énergies renouvelables, les matériaux de base pour les fabriquer, les avantages de leur utilisation et la sensibilisation sur la nécessité de protéger la forêt. Selon la Diredd, le nombre d'arbres diminue à Madagascar, mais le nombre d'habitants continue de s'accroître et il ne parvient pas à répondre aux besoins. L'objectif de l'éducation environnementale est de protéger la forêt contre la destruction et d'économiser de l'argent dans chaque foyer.