Madagascar: Trail d'Ibity / Huitième édition - Un nouveau parcours et deux mille trailers attendus

Le trail est devenu incontournable et très en vogue actuellement à Madagascar, surtout pour les amateurs de course en pleine nature et de découverte du milieu rural. La course d'Ibity, qui célèbre sa huitième édition cette année, se déroulera le 7 avril dans la commune rurale d'Ibity, plus précisément dans le Mont Ibity, riche en biodiversité, situé à 25 km au sud d'Antsirabe.

Les deux favoris de la septième édition y seront présents : Sandra Tombosoa, qui a réalisé un chrono de 3h 47'23" dans la catégorie féminine, et Jean Claude Rakotonirina de Crown Athletics d'Antsirabe avec un temps de 2h34'25", qui reste imbattable sur son sol.

Par rapport aux éditions précédentes, quelques innovations ont été apportées à cette huitième édition: un nouveau parcours de 30 km a été créé avec des trophées Corporate, des t-shirts « souvenirs exclusifs » seront disponibles à la vente pour ceux qui souhaitent garder un excellent souvenir.

Levée de fonds

Les épreuves restent inchangées et comprennent une course de 30 km et une autre de 12 km, réservées aux personnes en bonne condition physique, ainsi qu'une course de 2 km, une découverte pour les enfants et les adultes. Pour marquer cet événement mémorable, tous les coureurs qui franchiront la ligne d'arrivée recevront une médaille souvenir, en reconnaissance de leur accomplissement.

Comme à chaque édition, hormis les locaux dont le nombre ne cesse d'augmenter, le Trail d'Ibity réunira plusieurs nationalités étrangères et des résidents à Madagascar. Outre la course proprement dite qui comptera pas moins de deux mille coureurs, le Trail d'Ibity a une vocation sociale. C'est un évènement de levée de fonds au profit des enfants qui souffrent de malnutrition chronique et qui sont pris en charge par la Maison de nutrition d'Ibity, soutenue par l'Association Antenna Madagascar.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 mars et pourront se faire soit au kiosque Ortana du jardin d'Antaninarenina soit à Antsirabe au bureau OrtVak, enceinte CCI Chambre de Commerce Gare. Une fois de plus, Alpha Ciment sera le sponsor officiel de l'événement.