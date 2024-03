Ile Maurice: Mgr Michel Moura sera consacré vicaire apostolique aujourd'hui

Il franchit le seuil du cercle restreint des évêques en ce jour solennel de la fête de Saint Joseph. Michel Moura sera consacré vicaire apostolique de Rodrigues, aujourd'hui. Engagé dans son cheminement vers le sacerdoce depuis l'an 2000, il recevra l'ordination épiscopale des mains du cardinal Maurice Piat, évêque émérite de Port-Louis. À noter que Mgr Michel Moura a précédemment exercé des fonctions à la poste à Maurice et à Agaléga. C'est précisément sur cette île qu'il a connu une transformation profonde dans sa spiritualité. Il a fait une escale à Rodrigues, où a mûri sa vocation au sacerdoce.

Sont présents à Rodrigues aujourd'hui : le vicaire général, le père Georgy Kenny, ainsi que des vicaires épiscopaux Eddy Coosnapen, Gérard Mongelard et Jean Maurice Labour, sans oublier Mgr Jean-Michaël Durhône. Le secrétaire et chancelier, le père Hervé Gourel de St Pern, et l'économe diocésain, le père Pierre Piat, complètent l'assemblée. Parmi les autres évêques présents, on note la présence de Mgr Alain Harel, président de la Conférence épiscopale de l'océan Indien et évêque de Port-Victoria, Seychelles ; Mgr Tomasz Grysa, nonce apostolique pour la région ; Mgr Gilbert Aubry, évêque émérite de Saint-Denis, La Réunion ; Mgr Pascal Chane Teng, évêque désigné de Saint-Denis, La Réunion ; Mgr Charles Mahuza Yava, vicaire apostolique de l'archipel des Comores, et Mgr Fabien Raharilamboniaina, président de la Conférence épiscopale malgache et évêque de Morondava.