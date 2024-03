Ile Maurice: Six policiers de l'ADSU mutés

Six policiers, dont une Woman Police Constable, faisant partie d'une opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Quartier-Militaire dans une maison à Sebastopol, le 7 mars, ont été transférés dans différentes stations de l'île. Cela, après qu'une habitante de Sebastopol, âgée de 40 ans, a porté plainte pour vol au poste de police de Montagne-Blanche la semaine dernière, et après qu'une vidéo a circulé sur la toile montrant le vol d'une console de lors de la perquisition. Les agents étaient revenus chez elle tard dans la soirée pour fouiller le van de son époux mais ils n'avaient rien retrouvé d'incriminant.

Elle a rapporté le cas à l'Independent Police Complaints Commission avant de déposer sa plainte pour vol au poste de police. Elle a expliqué qu'un un vol a été commis à son domicile durant l'opération de l'ADSU de Quartier-Militaire. Une console de jeux, Rs 5 000 et un marteau ont disparu. Ce n'est que le lendemain de la perquisition qu'elle a décidé de visionner les caméras de l'intérieur de la maison. Elle a remarqué des mouvements louches et a compris qu'un vol avait eu lieu. Elle a constaté qu'un policier volait la console de jeux. Elle soupçonne que l'argent et le marteau ont été pris par l'un des hommes de cette même unité. Elle a aussi remis une copie des images de CCTV aux enquêtes afin qu'ils prennent les actions nécessaires.

Un constable a été muté à la Special Mobile Force, trois sergents, dont une policière, un constable et un inspecteur de police ont été transférés. Au total, six des dix policiers de l'équipe de l'ADSU de Quartier-Militaire ont été mutés alors que les quatre autres sont restés car ils ne faisaient pas partie de l'opération.