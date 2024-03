Madagascar: Métiers d'avenir - Des étudiants motivés à créer leurs entreprises

La Gestion constitue une des Mentions qui attirent davantage les jeunes qui choisissent de poursuivre leurs études supérieures.

Il se peut que les étudiants ayant suivi les différents parcours proposés par cette Mention puissent trouver facilement un emploi au terme de leurs formations. Mais en parlant de l'Ecole Supérieure de Développement Économique et Social (ES-DES), « Nos étudiants sont plus motivés à créer leurs entreprises. Notre objectif vise d'ailleurs à les réorienter à créer leurs propres projets de développement », a fait savoir Hanitriniaina Eléa Chilo, le président directeur général de cette école de développement lors d'un point de presse hier à son siège à Ankadivato. « Nous dispensons également une formation professionnalisante qui permet à ces étudiants d'être opérationnels. Un stage pratique leur est en même temps offert dans le cadre de leurs études. Actuellement, plus de 400 étudiants ont choisi la Mention gestion dont 250 étudiants sont en cours de formation. Nous disposons aussi d'antennes dans 19 régions pour vulgariser les formations à distance. C'est à Antananarivo, Ambositra et Antsirabe qu'on prodigue des formations en présentiel pour l'heure », a-t-elle poursuivi.

Financement. Concernant la formation proprement dite, « Les Parcours Finances et Comptabilité ainsi que le Marketing et le Commerce intéressent plutôt les étudiants. Nous leur proposons des études de cas pratiques afin qu'ils puissent s'imprégner de ces métiers dès leurs formations. Ils devront être en mesure de maîtriser les analyses prévisionnelles tout en identifiant les différents risques auxquels les promoteurs de projet peuvent faire face. On peut citer, entre autres, les facteurs exogènes tels que la hausse des prix des matières premières. Nous aidons également les étudiants à monter leur business plan afin de trouver un financement, un des éléments clés pour la création d'entreprise », a exposé un Professeur en Gestion au sein de l'École Supérieure de Développement Économique et Social. Et lui de préciser que la compétence des ressources humaines et le problème de sécurité constituent d'autres contraintes entrant en jeu. « Nous leur faisons part de toutes les étapes nécessaires à la création d'une entreprise ainsi que les phases de démarrage jusqu'à la phase de redressement pour éviter les risques de faire faillite au fil des années », a-t-il enchaîné.

Interactions. Toky Ramaroson, un étudiant en 2e année ou L2 dans la Mention Gestion, qui suit le Parcours commerce et marketing, est très déterminé à monter sa propre entreprise spécialisée dans le domaine de l'agro-alimentaire quand il décrochera son diplôme. « Je vois beaucoup de gens détenant une société sans avoir fait des études en Gestion, et je constate déjà la différence. Pour ma part, je sais maintenant comment gérer un budget et organiser une entreprise. Suite aux études en design, notre équipe a pu créer une brochure avec une touche personnelle et qui a été très appréciée lors de sa présentation au public. Au sein de l'ES-DES, il y a toujours des interactions entre les étudiants et les professeurs. Je pense que c'est un des atouts de cette école de développement », a-t-il témoigné.