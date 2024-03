Madagascar: Ramadan - 24 000 repas chauds à distribuer

Les personnes vulnérables dans les six arrondissements d'Antananarivo bénéficieront de repas chauds gratuits dans le cadre du mois du ramadan. 24 000 plats seront distribués au total tous les samedis et dimanches jusqu'au 11 avril.

Ramadan, le mois de la générosité et du partage. C'est dans cette optique que les musulmans de Madagascar regroupés au sein du fikambanan'ny Silamo Malagasy (FSM) ont procédé depuis samedi à la distribution de repas chauds. Cette opération se fera tous les weekends jusqu'au 11 avril à raison de 6 000 repas tous les samedis et dimanche soit 24 000 repas au total. Les personnes les plus vulnérables dans les six arrondissements de la Capitale en sont les bénéficiaires. C'est un évènement organisé conjointement avec le ministère de la Population et des solidarités (MPS). Il entre dans le cadre du mois du ramadan qui a débuté le 11 mars et s'achèvera le 9 ou 10 avril, date de l'Aïd-Al-Fitr.

Spirituel. Le ramadan n'est pas le nom d'une fête religieuse, mais celui du neuvième mois de l'année dans le calendrier musulman. D'une durée de 29 ou 30 jours, il est un mois sacré de l'islam. Le mois du ramadan est aussi considéré comme celui de la charité, car lors de son dernier jour, les musulmans pratiquants doivent faire la charité (zakât al-fitr). C'est l'un des cinq piliers de l'Islam. Les croyants qui l'appliquent respectent un jeûne quotidien : entre le Suhur (repas avant l'aube) et l'Iftar (rupture du jeûne au coucher du soleil. Au-delà de l'abstinence de nourriture et de boisson du lever au coucher du soleil, ce mois est marqué par une multitude de traditions profondément enracinés qui ont pour but, selon l'Islam, d'enrichir l'expérience spirituelle des croyants. Le carême et le ramadan se chevauchent cette année sur un certain nombre de jours. Le carême a commencé le 14 février pour se terminer le 28 mars. Bon carême et bon ramadan à tous les catholiques et tous les musulmans !