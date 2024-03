Madagascar: Reboisement par les groupes de particuliers - Le suivi des plants mis en terre reste un défi

La campagne de reboisement 2024 arrive à son terme pour les zones des Hautes Terres centrales, l'activité de reboisement des membres du gouvernement en fin de semaine dernière marquant la clôture de la saison.

Le reboisement est une chose, le suivi des jeunes plants en est une autre. Les deux volets forment pourtant un tout. Maintenant que le rideau est tombé, ou presque, sur la campagne de reboisement cette saison dans les régions du centre du pays, il serait temps de penser à la suite : le suivi. Toutes les institutions et les départements gouvernementaux ont participé aux journées de reboisement, tandis que nombre d'entités non gouvernementales, d'associations, la société civile, les entités scolaires et universitaires, le secteur privé, ainsi que les particuliers, se sont également mobilisés pour reverdir divers espaces et sites de reboisement.

Il faut reconnaître que l'étendue de la déforestation et de l'érosion du sol dans diverses localités du pays, nécessite des mesures drastiques pour inverser la tendance. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), pour sa part, affiche un objectif dans le cadre des activités des 100 jours : reboiser à grande échelle sur une superficie de 40 000 ha dans les 23 régions du pays. Au début de ce mois de mars, l'avancement du projet (depuis le 26 janvier 2024) est à 48,56%, soit 19 423 ha reboisés. Selon le MEDD, un suivi numérique précis par district sera effectué en partenariat avec le Ministère du développement Numérique, de la transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications (MNDPT).

%

Descentes. Mais au-delà de l'activité de mise en terre des jeunes plants, le suivi, autrement dit la surveillance de la croissance des jeunes pousses, est une étape essentielle dans la réussite du reboisement. Il n'est pas rare de voir des sites de reboisement, notamment au niveau des particuliers, ne bénéficier d'aucun suivi ou d'un suivi insuffisant, à l'origine d'un taux d'échec élevé. Le suivi, au niveau des particuliers comme au niveau des entités « officielles », est un réel défi.

En 2022, le taux d'échec avoisinait les 32%. Autrement dit, le taux de réussite se situait autour de 68%. Une performance jugée « moyenne » par les spécialistes dans la mesure où le taux de réussite du reboisement est qualifié de satisfaisant aux environs de 80%. Cette saison, à l'heure où la campagne de reboisement tire à sa fin, l'étape du suivi devrait prendre le relais. Des descentes sur les sites de reboisement ainsi que les conseils des techniciens forestiers sont cruciaux pour réussir au mieux le reboisement.