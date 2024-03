Afrique: Jeux Africains « Accra 2023 » - Louis-François Mendy en piste au 110 m haies - Le football en demi-finale

On s'achemine, à partir de ce lundi, vers la dernière ligne droite des Jeux africains d'Accra (8 - 23 mars 2024) avec l'entrée en piste des participants aux épreuves d'athlétisme.

Les joutes auront pour cadre la University of Ghana Stadium où les efforts des athlètes dans les courses, les sauts, les lancers, entre autres, seront jugés. Le programme officiel du jour implique trois finales : le lancer du disque et le 3 000 m steeple chez les hommes et le 5 000 m en dames. Des épreuves où les Sénégalais ne sont pas attendus. Par contre, la délégation nationale scrutera, avec intérêt, les séries éliminatoires du 110 m haies chez les hommes qui démarrent à partir de 15h15 avec Louis-François Mendy sur la piste, aux côtés de 14 autres concurrents.

L'athlète sénégalais, qualifié pour les Jeux olympiques de « Paris 2024 », sera particulièrement attendu pour confirmer ses bonnes dispositions sur sa spécialité ; avec notamment, la médaille d'or aux Jeux de la Francophonie de Kinshasa, en juillet-août derniers et une qualification, dans la foulée, en finale des Mondiaux de Budapest (même s'il ne l'a pas disputée à cause d'une disqualification). En route pour le rendez-vous parisien, l'athlète de 25 ans a l'occasion de jauger son état de forme et de réussir un premier objectif : celui de se qualifier pour la finale de ce mardi, à partir de 17h50.

Si Mendy sera esseulé dans les qualifications pour la finale au 110 m haies, il n'en sera pas de même au 400 m plat où le Sénégal présente du monde en séries. Ils seront, en effet, cinq « Lions » sur les 69 concurrents officiels à prendre le départ pour une qualification en demi-finales du tour de piste. Il s'agit de Cheikh Tidiane Diouf, Frédéric Mendy, El Hadj Malick Soumaré, Abdou Lahat Ndiaye et Abdou Aziz Ndiaye. Ils tenteront, dans leurs différentes séries, de tirer leur épingle du jeu afin de se qualifier d'abord pour les demi-finales prévues mardi et éventuellement, la finale qui aura lieu mercredi, à 16h30. Des athlètes qu'on retrouvera sûrement à la course du relais qui va clôturer les épreuves d'athlétisme des Jeux, le 22 mars prochain, après les séries qui vont se disputer la veille.

Face au Ghana, mardi, les « Lionceaux » jouent une nouvelle finale

Contre le Nigeria, vendredi dernier, les « Lionceaux » ont fait preuve de caractère pour remporter la « finale » du groupe B du tournoi de football des Jeux africains d'Accra (8 - 23 mars 2024), face aux Nigérians. Menés dès la 2e minute suite à un but de Charles Adah Adaga, ils ont égalisé par Idrissa Guèye (22e), puis ont pris l'avantage par le même buteur à la 27e, avant de voir leurs adversaires revenir au score à la 50e sur un coup direct exécuté par Favour Chibueze Izuogu (2-2, 50e).

À cet instant, la qualification était dans le camp nigérian. Mais la détermination à passer au tour suivant, après la surprenante défaite face l'Ouganda (0-1), a amené les partenaires de Prince Hally Guèye à aller chercher le troisième but synonyme de qualification. Une réalisation qui surviendra peu de temps après l'heure de jeu, sur un penalty réussi par le capitaine, Serigne Fallou Diouf (3-2, 65e mn).

L'obstacle nigérian surmonté, le Sénégal s'achemine vers une autre finale dans le tournoi, avec la demi-finale qui l'oppose, ce mardi, au pays hôte. Les Ghanéens, qui sont sortis premiers de la poule A, se dresseront, en effet, face aux Sénégalais pour une place en finale. Pour le sélectionneur national, il n'y a pas de dispositions spéciales à prendre, malgré l'enjeu du match. « Tous les matches se valent. On va se focaliser sur nous ; on ne se soucie pas de l'adversaire. L'essentiel, c'est de nous concentrer sur nos forces.

Et on a des capacités pour faire très mal face à une équipe du Ghana avec une défense à trois qui est tout le temps portée vers l'offensive. On aura donc notre coup à jouer sur ce match », a estimé Serigne Saliou Dia. Il a rappelé que lors des Jeux de Brazzaville, en 2015, où il avait conduit l'équipe victorieuse du tournoi de football des Jeux africains, ses protégés avaient battu le pays hôte, le Congo, coaché alors par Claude Leroy. « On prie pour que l'histoire se répète. On se mobilise et on attend le Ghana, en sachant que c'est un gros adversaire qui va évoluer devant son public. Si on pense trop à l'adversaire, on ne va pas jouer, parce que le stade sera plein. La pression sera sur eux et pas sur nous », a-t-il déclaré.

La première demi-finale du tournoi oppose, à 17 heures, l'Ouganda, qui a coiffé au poteau, le Sénégal et le Nigeria dans le groupe B, à la République du Congo qui est sortie 2e de la poule A derrière le pays organisateur aux dépens de la Gambie et du Bénin.

Les « Lioncelles » condamnées à l'exploit face au Ghana, cet après-midi

L'équipe du Sénégal de football des moins de 20 ans (U20) a du pain sur la planche cet après-midi, à l'occasion de la demi-finale du tournoi de football féminin des Jeux africains. Après leur victoire convaincante de jeudi dernier face aux Marocaines (4-0), les filles de Mbayang Thiam retrouvent une formation qui ne leur a pas réussi dernièrement.

Opposées cet après-midi au Cape Coast stadium, à leurs homologues du Ghana, elles auront en face des adversaires qui les ont battues par deux fois, il y a à peine deux mois. C'était lors de la double confrontation au 4e tour éliminatoire de la Coupe du monde de la catégorie, par un score cumulé de 6 à 1 (2-0 le 14 janvier à Thiès et 4-1 le 21 janvier à Kumasi). Un souvenir encore vivace dans les mémoires des Sénégalaises qui ont, tout de même, une carte à jouer dans cette rencontre, avec l'assurance d'accrocher déjà une médaille, en cas de succès. Un enjeu de taille qui devrait galvaniser les « Lioncelles », même si leurs adversaires seront déterminés à aller jusqu'au bout du tournoi que leur pays accueille.

La première demi-finale, également prévue à Cape Coast (17 heures), oppose le Nigeria, finaliste de l'épreuve, il y a quatre ans, à Rabat, à l'Ouganda. Pour rappel, le Burkina Faso, qui avait remporté le tournoi (2-0) face aux Nigérianes, n'est pas présent à Accra pour défendre son titre.