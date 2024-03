Tunisie: Le CAB meuble sa trêve - Silence, on travaille !

On continue de s'entraîner malgré le jeûne, question d'être en forme.

Il n'est pas question de traîner le pied au CAB. Après le match contre l'ASM, lors de la 6e journée du play-out, le staff technique a fait reposer son effectif trois jours seulement pour reprendre le chemin du Stade 15-Octobre le mercredi d'après. C'est que tout le monde doit maintenir sa fraîcheur. Certes, les séances ne sont pas excessivement intenses en ce mois de Ramadan, mais on ne lésine pas sur l'essentiel ! Pendant cette trêve que connaît le play-out, l'entraîneur Maher Kanzari prévoit des matches amicaux contre des équipes dans des dates non encore fixées.

Les jeunes se distinguent...

Les jeunes Rayen Rhimi et Mohamed Amine Allalah n'ont pas cessé de montrer, ces derniers matches en play-out, de belles qualités techniques pour devenir au fil du temps des valeurs sûres dans la formation «jaune et noir». Cette distinction leur a valu d'être appelés en Équipe nationale des natifs 2005-2006 qui disputera en Algérie trois rencontres internationales amicales contre ses homologues algérienne, égyptienne et mauritanienne. En revanche, le gardien de but Achraf Krir, qui devait être retenu en Équipe de Tunisie, ne l'a pas été en fin de compte.

Othmani opéré

Abderraouf Othmani vient de se faire opérer des ligaments croisés avec succès, nous dit-on dans l'entourage du club. Il est à rappeler que le brave attaquant algérien a contracté cette méchante blessure lors du match contre l'USBG lors de la 3e journée du play-out. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le revoir bientôt dans les terrains.

%

Meilleure attaque, meilleure défense

Il n'a échappé à personne que le CAB a fait beaucoup de progrès par rapport au début de la saison, début qu'on a qualifié alors de catastrophique ! Ce saut relativement qualitatif lui a permis de s'installer, jusqu'ici, à la première place du groupe du maintien. Outre les 4 points de bonus (le maximum), les chiffres sont presque satisfaisants puisque sur les six matches disputés, les Cabistes en ont remporté 4, fait un nul et subi une défaite. Ils ont marqué 7 buts (meilleure attaque ) et en ont encaissé un seul (meilleure défense) ! Et le meilleur buteur n'est autre que Taieb Ben Zitoun converti de défenseur central en attaquant qui se trouve toujours dans les bons coups.

Désignation d'un nouveau comité de supporters de l'étranger

On sait depuis un moment que les Bizertins «fans» du CAB résidant à l'étranger suivent de près l'actualité sportive de leur équipe favorite. Aujourd'hui, un comité de supporters les représentant vient d'être désigné et se compose comme suit :

Chokri Daghar : président

Ramzi Abassi : vice-président

Ramzi Nooman : secrétaire général

Abdelaziz El Houki : secrétaire général adjoint

Montacer Bouchagour : trésorier

Mohamed Ali Abassi : trésorier-adjoint