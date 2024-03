Sénégal: Saint-Louis - Présidentielle du 24 mars 2024 - le Dg de l'OLAC et le maire confiants quant à la victoire de leur candidat Amadou Bâ

Le scrutin de l'élection présidentielle du 24 mars prochain se prépare activement chez les responsables de la Coalition Benno Bokk Yaakar du département de Saint-Louis.

C'est le cas d'ailleurs pour le Directeur général de l'Office des Lacs et Cours d'eaux du Sénégal (OLAC) et responsable de l'APR, Alioune Badara Diop, également adjoint au maire de la commune de Saint-Louis, qui a mobilisé ses troupes ce week-end pour aller à la conquête des citoyens saint-louisiens. Le chargé des grands travaux au niveau de la commune de Saint-Louis se dit confiant quant à la victoire de son candidat Amadou Bâ.

C'est au quartier Balacoss, sa base affective précisément dans son fief où le patron de l'Office des Lacs et Cours d'eaux du Sénégal (OLAC), Alioune Badara Diop a réuni ses militants et sympathisants pour réitérer leur engagement et détermination à travailler d'arrache-pied pour la victoire de leur candidat Amadou Bâ de la Coalition Benno Bokk Yaakar au soir de l'élection présidentielle.

En présence du coordonnateur départemental BBY de Saint-Louis, le maire Mansour Faye, Alioune Badara Diop non moins son adjoint chargé des grands travaux, est revenu sur le bilan des douze ans de règne du Président Macky Sall en rappelant ses réalisations dans la zone Nord et particulièrement dans la ville de Saint-Louis. L'apériste et natif de Balacoss a saisi l'occasion pour inviter les jeunes « à ne pas se laisser divertir par des manipulateurs qui ne sont que des escrocs politiques ».D'où son appel à la vigilance.

Alioune Badara Diop n'a pas manqué de magnifier le programme du candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakar qui selon lui prend en compte le social. « Notre candidat mettra en place 100 000 logements en crédit immobilier et compte installer également 100 000 plateformes de productions de services pour lutter contre le chômage des jeunes », a-t-il rappelé. Pour sa part, le coordonnateur départemental de la Coalition BBY, le maire Mansour Faye, s'est réjoui de la forte mobilisation des habitants de Balacoss et environs autour de leur leader Alioune Badara Diop.

« Le Président Macky Sall a beaucoup investi dans la région de Saint-Louis et élire son candidat Amadou Bâ c'est s'inscrire dans la continuité de ses projets. « On peut citer le programme Yoonu Yookuté mis en place en 2012 et le Plan Sénégal Émergent (PSE) en 2014 avec les Programmes d'Appui Prioritaires (PAP 1 et PAP 2). Et c'est Amadou Bâ qui se chargera, une fois élu, d'exécuter le PAP 3 pour faire du Sénégal l'un des pays les plus développés d'Afrique d'ici 2035 », a conclu Mansour Faye.