Cameroun: Journalism Trust Initiative - Le directeur de RSF à rencontré les hommes de médias

À l'invitation d'ADISI-CAMEROUN, le directeur Afrique de la Journalism Trust Initiative de Reporters sans frontières / RSF, Marc Aboflan, a rencontré les responsables des médias à Douala.

Cet atelier tenu ce 14 mars à l'hôtel Bano Palace avait pour but de sensibiliser les acteurs des médias et les parties prenantes sur la Journalism Trust Initiative (JTI).

La JTI représente une réponse proactive pour restaurer la crédibilité et la fiabilité du journalisme dans un contexte où l'information circule rapidement et où la confiance dans les médias est souvent mise à l'épreuve. Cette initiative vise à établir des normes élevées de professionnalisme, de transparence et d'intégrité dans le journalisme à travers le monde.

La Journalism Trust Initiative est une norme globale évolutive qui a pour objectif d'établir des critères de confiance et de qualité pour le journalisme numérique. Fondée sur une norme ISO officielle, la JTI offre un cadre pour évaluer et certifier la crédibilité des médias en mettant l'accent sur la transparence éditoriale, l'indépendance journalistique et l'engagement envers des pratiques journalistiques éthiques.

Lors de cet atelier, les participants ont pu approfondir leur compréhension des objectifs de la JTI, notamment restaurer la confiance du public dans les médias, renforcer l'indépendance journalistique, promouvoir des pratiques journalistiques éthiques et offrir un avantage concurrentiel aux médias de qualité. Les participants cibles étaient des rédacteurs en chef, responsables de médias, représentants d'organisations de presse et autorités concernées.

L'atelier visait à encourager l'adoption de la JTI pour renforcer la crédibilité et la confiance dans le journalisme par les acteurs des médias et parties prenantes.

